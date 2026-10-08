باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

جفری ساکس: راهبرد ایالات متحده، تلاش برای بازگرداندن ایران به وضعیت «دولت تابع» است + فیلم

تحلیلگر برجسته آمریکایی، با انتقاد از سیاست‌های واشنگتن در قبال تهران، رویکرد ایالات متحده را ناشی از عدم پذیرش استقلال ایران پس از انقلاب اسلامی و تلاشی برای احیای سلطه پیشین بر این کشور دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان- این اقتصاددان آمریکایی با بازخوانی تحولات تاریخی سال‌های ۱۹۵۳ تا ۱۹۷۹، تصریح کرد که ایران در آن دوره به عنوان یک دولت تابعِ ایالات متحده عمل می‌کرد و خروج از این ساختار پس از انقلاب اسلامی، کانون اصلی تنش‌های سیاسی میان دو کشور است.

ساکس با بیان اینکه واشنگتن از این استقلال سیاسی ناخرسند است، افزود: «تلاش برای بازگرداندن ایران به وضعیت پیش از انقلاب، محور اصلی سیاست‌های مداخله‌جویانه آمریکا در منطقه است.»

این تحلیلگر با اشاره به رویکرد دونالد ترامپ، سیاست‌های او را به وضوح در راستای «سلطه، کنترل و نابودی» جایگاه ایران توصیف کرد. وی در پایان با هشدار نسبت به پیامدهای این رویکرد تجاوزکارانه، تأکید کرد که تداوم این جنگ نابرابر، اشتباهی بزرگ و استراتژیک است که هزینه‌های سنگین آن، بیش از هر چیز بر دوش مردم ایران و جامعه جهانی تحمیل می‌شود.

 
مطالب مرتبط
جفری ساکس: راهبرد ایالات متحده، تلاش برای بازگرداندن ایران به وضعیت «دولت تابع» است + فیلم
young journalists club

تبعات اقتصادی جنگ با ایران + فیلم

جفری ساکس: راهبرد ایالات متحده، تلاش برای بازگرداندن ایران به وضعیت «دولت تابع» است + فیلم
young journalists club

سی‌بی‌اس نیوز: آمریکایی‌ها به وضعیت اقتصادی کشورشان نمره منفی می‌دهند

جفری ساکس: راهبرد ایالات متحده، تلاش برای بازگرداندن ایران به وضعیت «دولت تابع» است + فیلم
young journalists club

تورم آمریکا در مسیر صعود یا نزول است؟

پربیننده‌ترین‌ها
فرار نامزد‌های جمهوری‌خواه از سایه ترامپ در آستانه انتخابات + فیلم
۶۷۹

فرار نامزد‌های جمهوری‌خواه از سایه ترامپ در آستانه انتخابات + فیلم

۱۶ . مهر . ۱۴۰۵
کلسیم برای مفاصل خوب است؟ + فیلم
۶۰۵

کلسیم برای مفاصل خوب است؟ + فیلم

۱۶ . مهر . ۱۴۰۵
نورمن فینکلشتاین: آنچه در غزه رخ داد جنگ نبود، نسل‌کشی بود + فیلم
۴۷۷

نورمن فینکلشتاین: آنچه در غزه رخ داد جنگ نبود، نسل‌کشی بود + فیلم

۱۶ . مهر . ۱۴۰۵
طوفان الاقصی؛ شکست راهبردی ترمیم‌ناپذیر رژیم
۴۶۹

طوفان الاقصی؛ شکست راهبردی ترمیم‌ناپذیر رژیم

۱۶ . مهر . ۱۴۰۵
چرا هفتم اکتبر انجام شد؟ + فیلم
۴۴۴

چرا هفتم اکتبر انجام شد؟ + فیلم

۱۶ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha