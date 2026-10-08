جفری ساکس: راهبرد ایالات متحده، تلاش برای بازگرداندن ایران به وضعیت «دولت تابع» است + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان- این اقتصاددان آمریکایی با بازخوانی تحولات تاریخی سال‌های ۱۹۵۳ تا ۱۹۷۹، تصریح کرد که ایران در آن دوره به عنوان یک دولت تابعِ ایالات متحده عمل می‌کرد و خروج از این ساختار پس از انقلاب اسلامی، کانون اصلی تنش‌های سیاسی میان دو کشور است.

ساکس با بیان اینکه واشنگتن از این استقلال سیاسی ناخرسند است، افزود: «تلاش برای بازگرداندن ایران به وضعیت پیش از انقلاب، محور اصلی سیاست‌های مداخله‌جویانه آمریکا در منطقه است.»

این تحلیلگر با اشاره به رویکرد دونالد ترامپ، سیاست‌های او را به وضوح در راستای «سلطه، کنترل و نابودی» جایگاه ایران توصیف کرد. وی در پایان با هشدار نسبت به پیامدهای این رویکرد تجاوزکارانه، تأکید کرد که تداوم این جنگ نابرابر، اشتباهی بزرگ و استراتژیک است که هزینه‌های سنگین آن، بیش از هر چیز بر دوش مردم ایران و جامعه جهانی تحمیل می‌شود.