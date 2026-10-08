شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از کمبود سیستم روشنایی در برخی از معابر شهرستان گناباد ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - روشنایی مناسب در معابر شهری نقش حیاتی برای ایجاد امنیت، آرامش و کیفیت زندگی بهتر در شهر‌ها ایفا می‌کند. همچنین

نه تنها رفت‌وآمد شبانه شهروندان را ایمن‌تر می‌کند، بلکه نقش مهمی در کاهش جرایم، تصادفات، و ایجاد حس امنیت ایفا می‌نماید.نبود روشنایی در خیابان‌های شهرستان گناباد استان خراسان رضوی، نه تنها تاریکی شب را بیشتر نکرده، بلکه احساس امنیت را از ساکنان گرفته است؛ جایی که هرغروب با سایه‌ها، ترس و نا امنی هم سر می‌رسد.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل است.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام و احترام و عرض خدا قوت آیا مسئولان محترم اداره برق نمی‌دانند مانند همه چیز که تاریخ مصرف داره لامپ‌های کوچه و خیابان‌ها هم باید گاهی بررسی شده و آنکه نسوخته و فقط نور آن بسیار کم و حتی نزدیک به خاموشی است را هم تعویض کنند؟ برای روشنایی معابر چندین بار تماس گرفته شده ولی متاسفانه هیچ اقدامی از سمت اداره برق شهرستان گناباد استان خراسان رضوی صورت نگرفته است. این نور‌ها برای چهارراه هنگام شب مناسب نیست و باید روشنایی آنها بررسی شود.

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