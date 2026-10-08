باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

ماهواره ایرانی؛ هر روز در مدار + فیلم

رئیس گروه فضایی شرکت صنایع الکترونیک وزارت دفاع در مورد ماهواره های ایرانی توضیحاتی ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محرم غیاثوند، رئیس گروه فضایی شرکت صنایع الکترونیک وزارت دفاع با حضور در برنامه صبح بخیر ایران در خصوص ماهواره های ایرانی نکاتی بیان کرد.

 

 

 

مطالب مرتبط
ماهواره ایرانی؛ هر روز در مدار + فیلم
young journalists club

پرتاب ماهواره ناوک در روز‌های آتی

ماهواره ایرانی؛ هر روز در مدار + فیلم
young journalists club

پرتاب دو ماهواره تا پایان سال جاری

ماهواره ایرانی؛ هر روز در مدار + فیلم
young journalists club

پرتاب ۴ ماهواره ایرانی در سال ۹۹/ ایران، پنجمین کشور دارای ایستگاه پرتابی در دنیا

پربیننده‌ترین‌ها
فرار نامزد‌های جمهوری‌خواه از سایه ترامپ در آستانه انتخابات + فیلم
۶۷۹

فرار نامزد‌های جمهوری‌خواه از سایه ترامپ در آستانه انتخابات + فیلم

۱۶ . مهر . ۱۴۰۵
کلسیم برای مفاصل خوب است؟ + فیلم
۶۰۵

کلسیم برای مفاصل خوب است؟ + فیلم

۱۶ . مهر . ۱۴۰۵
نورمن فینکلشتاین: آنچه در غزه رخ داد جنگ نبود، نسل‌کشی بود + فیلم
۴۷۷

نورمن فینکلشتاین: آنچه در غزه رخ داد جنگ نبود، نسل‌کشی بود + فیلم

۱۶ . مهر . ۱۴۰۵
طوفان الاقصی؛ شکست راهبردی ترمیم‌ناپذیر رژیم
۴۶۹

طوفان الاقصی؛ شکست راهبردی ترمیم‌ناپذیر رژیم

۱۶ . مهر . ۱۴۰۵
چرا هفتم اکتبر انجام شد؟ + فیلم
۴۴۴

چرا هفتم اکتبر انجام شد؟ + فیلم

۱۶ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha