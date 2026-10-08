مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان:

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان:

باشگاه خبرنگاران جوان- عطا حسن‌پور روز مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان گفت: در جریان هشتمین اجلاس کمیته میراث جهانی یونسکو که امسال در کره جنوبی برگزار شد، نمایندگان ایران گزارشی درباره وضعیت قلعه فلک‌الافلاک و آسیب‌های وارد شده به عرصه این اثر تاریخی پس از بمباران اخیر ارایه کردند.

وی افزود: بر اساس مباحث مطرح شده در حاشیه این اجلاس، قرار است نمایندگانی برای بررسی وضعیت قلعه فلک‌الافلاک و آسیب‌های وارد شده به عرصه آن به لرستان اعزام شوند و موضوع الحاق این اثر به پرونده ثبت جهانی دره خرم‌آباد نیز در همین چارچوب پیگیری خواهد شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان ادامه داد: مستندات و مطالعات مرتبط با این موضوع در حال آماده‌سازی است و در صورت تکمیل فرآیند، بخش مربوط به قلعه فلک‌الافلاک برای بررسی و الحاق به پرونده جهانی دره خرم‌آباد به یونسکو ارسال خواهد شد.

حسن‌پور گفت: مهلت پیش‌بینی‌شده برای تکمیل و ترجمه انگلیسی این بخش از پرونده تا بهمن‌ماه ۱۴۰۵ است و پس از ارسال مستندات، روند بررسی آن در چارچوب پرونده ثبت جهانی دنبال می‌شود.

وی همچنین با اشاره به ثبت جهانی دره خرم‌آباد اظهار کرد: پس از ثبت جهانی این پرونده، اقدامات مربوط به معرفی و ساماندهی آثار و غار‌های پیش از تاریخ دره خرم‌آباد با جدیت بیشتری دنبال شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان افزود: تابلو‌های معرفی غار‌های پیش از تاریخ در محدوده دره خرم‌آباد نصب و مجوز‌های لازم برای معرفی این آثار در چارچوب ضوابط یونسکو دریافت شده است و به‌روزرسانی نقشه‌ها و اطلاعات مربوط به آثار ثبت‌شده جهانی نیز پس از طی فرآیند‌های مربوط انجام می‌شود.

حسن پور ادامه داد: غار‌های پیش از تاریخ دره خرم‌آباد اکنون در مسیر ساماندهی قرار گرفته‌اند و بخشی از آنها برای بازدید گردشگران آماده شده است.

وی با اشاره به اهمیت جهانی دره خرم‌آباد گفت: امیدواریم با فراهم شدن شرایط، زمینه حضور گردشگران خارجی و معرفی بهتر این مجموعه جهانی فراهم و ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی لرستان بیش از گذشته در سطح بین‌المللی شناسانده شود.

فلک الافلاک بنای عظیم آجری است که در دوره ساسانی روی تپه‌ای باستانی در مرکز شهر خرم‌آباد ساخته و زیبایی و معماری شگفت انگیز این قلعه موجب شده است از سوی بسیاری کارشناسان به عنوان یکی از شاهکار‌های مهندسی و معماری دنیا لقب بگیرد.

این قلعه به لحاظ موقعیت استراتژیک، در قرن چهارم هجری قمری به عنوان مقر حکومت آل حسنویه و گنجور در زمان آل بویه درآمد و از قرن ششم هجری پس از ساخته شدن شهر جدید خرم آباد نیز به نام این شهر معروف شد و احتمال می‌رود نام فلک الافلاک در دوره قاجار به آن اطلاق شده است.