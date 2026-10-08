ایران، پرچمدار کنترل بیماری سل در منطقه + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - دبیر علمی دوازدهمین کنگره بین‌المللی بیماری‌های ریه، سل و مراقبت‌های ویژه با اشاره به پیشتازی ایران در کنترل بیماری سل گفت: با وجود قرارگیری در همسایگی کشورهایی با نرخ بالای ابتلا، ایران به لطف برنامه‌ریزی‌های وزارت بهداشت و تکیه بر دانش و روش‌های تشخیصی بومی، موفق به کنترل مطلوب این بیماری شده است.

به گفته عاطفه عابدینی، نرخ ابتلا به سل در ایران کمتر از ۱۰ در هر ۱۰۰ هزار نفر است، در حالی که این رقم در کشورهای همسایه بین ۲۰ تا ۳۵ نفر گزارش می‌شود؛ ایران اکنون در حال حرکت به سمت ریشه‌کنی کامل این بیماری است.

کنگره سل، تا ۱۷ مهر در تهران ادامه دارد.





