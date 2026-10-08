باشگاه خبرنگاران جوان؛ میثم ایران‌نژاد- محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، با اشاره به نامگذاری ۱۴ مهر به عنوان «روز فرهنگی تهران» و آغاز هفته فرهنگی تهران اظهار کرد: سال گذشته در شورای فرهنگ عمومی استان تهران، ۱۴ مهرماه به عنوان روز فرهنگی تهران و آغاز هفته فرهنگی تهران نامگذاری شد.

وی افزود: این روز مصادف با انتخاب تهران به عنوان پایتخت در متمم قانون اساسی در سال ۱۲۸۶ است که به صورت رسمی و قانونی انجام گرفت.

معتمدیان با اشاره به برنامه‌های هفته فرهنگی تهران گفت: سال گذشته برنامه‌های متنوعی توسط دستگاه‌های فرهنگی استان برگزار شد و امسال نیز برنامه‌های مختلفی از سوی مجموعه دستگاه‌های فرهنگی استان، اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، کتابخانه‌ها و سایر دستگاه‌های فرهنگی و به ویژه شهرداری تهران و مناطق مختلف پیش‌بینی شده است.

استاندار تهران ادامه داد: برگزاری مراسم‌های مختلف در میادین و محلات، نشست‌های تهران‌پژوهی با حضور پژوهشگران، مسابقات نقاشی و عکاسی و تور‌های تهران‌گردی از جمله برنامه‌هایی است که در این هفته برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه بخش‌هایی از ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و گردشگری تهران برای خود مردم استان نیز ناشناخته است، تصریح کرد: با توجه به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بالای تهران، هنوز بسیاری از جاذبه‌ها و ظرفیت‌های این شهر برای مردم ناشناخته است؛ به همین دلیل تور‌های مختلف تهران‌گردی با همکاری شهرداری و اداره‌کل گردشگری در دستور کار قرار گرفته است.

معتمدیان افزود: این تور‌ها به صورت روزانه برگزار می‌شود و دانش‌آموزان، دانشجویان و گروه‌های مختلف می‌توانند از ظرفیت‌های تهران بازدید کنند. همچنین تور رسانه‌ای نیز در برنامه‌های این هفته پیش‌بینی شده است.

استاندار تهران با اشاره به برنامه‌های هفته فرهنگی تهران در مدارس گفت: روز گذشته زنگ آغاز هفته فرهنگی تهران در مدارس نواخته شد و برنامه‌های متنوعی در سطح مدارس اجرا شد؛ از سخنرانی در صف مدارس تا معرفی، تبیین و تشریح تاریخ و ظرفیت‌های تهران از سوی معلمان در ابتدای کلاس‌های درس.

وی از برنامه‌ریزی برای معرفی تهران به جهانیان خبر داد و اظهار کرد: یکی از اقداماتی که در دستور کار داریم این است که بتوانیم پیامی را به دنیا مخابره کنیم و شهر تهران را در یک قاب واقعی به جهانیان معرفی کنیم.

معتمدیان ادامه داد: در شرایطی که احساس می‌کنیم در جنگ هستیم، باید جهانیان ببینند که زندگی مردم در تهران همچنان جریان دارد و آرامش، ثبات، اقتدار و صلابت مردم در پایتخت برقرار است.

وی گفت: از همه سفرای مقیم تهران دعوت کرده‌ایم تا در یک تور تهران‌گردی شرکت کنند و خبرنگاران داخلی و خارجی نیز تصاویر این تور را به دنیا مخابره خواهند کرد.