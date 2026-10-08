معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: کیفیت هوای کلانشهر مشهد امروز، شانزدهم مهرماه ۱۴۰۵ با افزایش حجم آلاینده‌ها در شرایط «ناسالم» برای تنفس گروه‌های حساس قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان- مهدی یزدان‌جو معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: میانگین شاخص کلی کیفیت هوای مشهد طی ۲۴ ساعت گذشته با عدد ۱۰۲ نشانگر ناسالم بودن هواست و این شاخص در یک تا ۲ ساعت گذشته روند صعودی داشته و به ۱۱۹ رسیده است.

وی با بیان اینکه هم‌اکنون کیفیت هوای ۲۱ منطقه مشهد در شرایط «ناسالم» و آلوده قرار دارد، اضافه کرد: شاخص کیفیت هوا در ۲ منطقه دیگر دارای ایستگاه سنجش سالم است.

معاون محیط زیست خراسان رضوی با اشاره به ضرورت رعایت توصیه‌های خودمراقبتی تاکید کرد: شهروندان مشهدی باید با کاهش رفت و آمد‌های غیرضروری نقش موثر خود را در بهبود کیفیت هوای این کلانشهر ایفاء کنند.

یزدان جو گفت: همچنین بیماران قلبی - تنفسی، کودکان، زنان باردار و افراد حساس در روز‌های آلوده باید از تردد غیرضروری در سطح مشهد خودداری کنند.

برچسب ها: آلودگی هوا ، محیط زیست
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