باشگاه خبرنگاران جوان-سرآقاسید در دل منطقه کوهستانی کوهرنگ، روستایی با معماری پلکانی و ظرفیت‌های گردشگری فراوان است که زمستان‌های سخت و مسیر‌های دشوار دسترسی، بخشی از زندگی مردم آن را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در چنین منطقه‌ای، ارتباطات پایدار فقط یک خدمت عمومی نیست؛ راهی برای ارتباط با بیرون، دریافت خدمات و معرفی ظرفیت‌های اقتصادی و گردشگری روستا به شمار می‌رود.

پیش از توسعه زیرساخت ارتباطی، کُندی اینترنت و اختلال در ارتباطات، به‌ویژه در زمان بارندگی و شرایط نامساعد جوی، مشکلاتی را برای مردم ایجاد می‌کرد.

انجام برخی امور بانکی و پرداخت اقساط گاه نیازمند مراجعه به مرکز شهرستان بود و فعالان گردشگری و تولیدکنندگان محلی نیز امکان محدودی برای معرفی خدمات و محصولات خود در فضای مجازی داشتند.

اکنون با اجرای فیبر نوری و ارتقای سایت ارتباطی، سرآقاسید به اینترنت نسل چهارم دسترسی دارد و آثار این تغییر در بخش‌های مختلف زندگی مردم قابل مشاهده است.

رییس شورای روستای سرآقاسید گفت: پیش از دسترسی به اینترنت پرسرعت، سرعت پایین اینترنت انجام بسیاری از امور را دشوار کرده بود و حتی برای انجام برخی تراکنش‌های بانکی و پرداخت اقساط، مردم مجبور بودند به مرکز شهرستان مراجعه کنند.

سید بهمن دادور افزود: بهبود ارتباطات، انجام امور مالی را برای مردم و صاحبان واحد‌های صنفی آسان‌تر کرده است و اکنون ۱۶ واحد صنفی روستا به دستگاه کارت‌خوان مجهز هستند.

وی ادامه داد: توسعه ارتباطات همچنین امکان معرفی ظرفیت‌های روستا در شبکه‌های اجتماعی را بیشتر کرده و اکنون مردم می‌توانند اخبار، تصاویر و ظرفیت‌های گردشگری و اقتصادی سرآقاسید و مناطق پیرامونی را در فضای مجازی منتشر کنند.

به گفته وی، پیش از این بسیاری از ظرفیت‌های منطقه برای مردم خارج از شهرستان ناشناخته بود، اما افزایش دسترسی به اینترنت موجب شده سرآقاسید و دیگر مناطق گردشگری کوهرنگ بیشتر در فضای مجازی دیده شوند.

بوم‌گردی از اینترنت برای جذب مسافر استفاده می‌کند

مسئول یکی از اقامتگاه‌های بوم‌گردی سرآقاسید نیز توسعه فیبر نوری و اینترنت نسل چهارم را عاملی برای تقویت ارتباط این روستا با بیرون از منطقه دانست.

اسفندیار دادور گفت: دسترسی به اینترنت، معرفی ظرفیت‌های منطقه، تبلیغ اقامتگاه‌ها، ارتباط با مسافران و انجام مبادلات مالی را آسان‌تر کرده و امکان فعالیت اینترنتی کسب‌وکار‌های محلی را افزایش داده است.

وی افزود: اکنون مسافران می‌توانند در زمان حضور در روستا ارتباط خود را با بیرون حفظ کنند و صاحبان اقامتگاه‌ها نیز از شبکه‌های اجتماعی برای معرفی خدمات و جذب گردشگر استفاده کنند.

دادور انجام برخی امور آموزشی از جمله ثبت‌نام دانش‌آموزان و دسترسی به خدماتی که پیش از این ممکن بود نیازمند مراجعه به مناطق دیگر باشد را از دیگر آثار بهبود ارتباطات عنوان کرد.

در کنار گردشگری، تولیدکنندگان محلی نیز امکان بیشتری برای معرفی و فروش محصولات کشاورزی و دیگر تولیدات خود در فضای مجازی پیدا کرده‌اند.

زمستان‌های سرآقاسید، با برف و کولاک و دشواری رفت‌وآمد همراه است و در گذشته این شرایط گاهی ارتباط تلفنی و اینترنتی منطقه را نیز مختل می‌کرد.

رییس شورای روستای سرآقاسید گفت: در گذشته حتی بارندگی می‌توانست موجب قطع یا اختلال ارتباطات شود و مردم برای تماس با خانواده‌ها و دیگر مناطق مشکل داشتند.

وی افزود: بخشی از ارتباطات منطقه از مسیر‌های منتهی به استان اصفهان برقرار می‌شد و اختلال در این مسیر‌ها می‌توانست ارتباط مردم را تحت تاثیر قرار دهد، اما اجرای فیبر نوری و ارتقای سایت ارتباطی، پایداری ارتباطات را افزایش داده است.

۶۰ کیلومتر فیبر در مسیر سخت‌گذر

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات چهارمحال و بختیاری، گفت: روستای سرآقاسید به دلیل جمعیت بالای ۲۰ خانوار در برنامه توسعه ارتباطات روستایی قرار داشت، اما سخت‌گذر بودن منطقه و دشواری انتقال فیبر تا محل سایت ارتباطی، اجرای طرح را زمان‌بر و با چالش روبه‌رو کرده بود.

بهنام امانی افزود: برای اجرای فیبر نوری در مسیر چلگرد، خویه و سرآقاسید حدود ۶۰ کیلومتر مسیر طی شده و علاوه بر سرآقاسید، شیخ‌علی‌خان و محدوده گردشگری غار یخی نیز از خدمات ارتباطی بهره‌مند شده‌اند.

وی ادامه داد: برای رساندن فیبر نوری به سرآقاسید و ارتقای سایت ارتباطی این روستا حدود ۱۸۰ تا ۲۰۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

امانی گفت: غار یخی نیز که پیش از این با مشکلات ارتباطی و پرداخت مواجه بود، پس از پیگیری و مذاکره، از طریق سایت همراه اول به خدمات مکالمه و اینترنت دسترسی پیدا کرد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات چهارمحال و بختیاری افزود: توسعه ارتباطات در این مناطق با وجود دشواری مسیر و شرایط جغرافیایی، بخشی از برنامه توسعه ارتباطات روستایی و تحقق عدالت ارتباطی در استان است.

همه روستا‌های بالای ۲۰ خانوار در برنامه ارتباطی قرار دارند

امانی گفت: همه روستا‌های بالای ۲۰ خانوار چهارمحال و بختیاری در برنامه توسعه ارتباطات قرار گرفته‌اند و در حال حاضر حدود ۴۸۰ روستا از مجموع ۵۷۵ روستای بالای ۲۰ خانوار زیر پوشش خدمات ارتباطی قرار دارند.

وی افزود: برای روستا‌های مشمول برنامه، اعتبار مورد نیاز پیش‌بینی و به صورت سالانه برای توسعه خدمات ارتباطی در اختیار اپراتور‌ها قرار می‌گیرد.

به گفته امانی، از ابتدای دولت چهاردهم تاکنون ۲ هزار و ۱۱۷ میلیارد ریال برای توسعه اینترنت روستایی در ۴۴ روستا سرمایه‌گذاری شده است و ۴۲ روستا با جمعیتی حدود ۱۶ هزار و ۱۲۲ نفر نیز در این مدت به اینترنت پرسرعت دسترسی پیدا کرده‌اند.

وی ادامه داد: حدود ۹۹ درصد روستا‌های استان از پوشش مناسب تلفن همراه برخوردارند و ۸۲ درصد روستا‌ها و سکونتگاه‌ها نیز به شبکه ملی اطلاعات و اینترنت پرسرعت دسترسی دارند.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات چهارمحال و بختیاری گفت: حدود ۱۰۰ روستا همچنان نیازمند توسعه اینترنت پرسرعت هستند و برنامه‌ریزی شده است پوشش ارتباطی روستا‌های بالای ۲۰ خانوار تا پایان برنامه هفتم توسعه تکمیل شود.

سرآقاسید آنلاین شد

روستا فقط به اینترنت نیاز ندارد؛ خدمات هم باید آنلاین شود

امانی با اشاره به آثار توسعه ارتباطات در روستا‌ها گفت: زمانی که زیرساخت‌های لازم فراهم باشد، ساکنان روستا می‌توانند از خدمات تلفن همراه، اینترنت پرسرعت، پست‌بانک، خدمات پستی و ظرفیت‌های شبکه ملی اطلاعات استفاده کنند و بخشی از امور دولتی، بانکی و اقتصادی خود را بدون مراجعه به شهر انجام دهند.

وی افزود: در صورت فراهم شدن شرایط، امکان ایجاد دفاتر خدمات ICT روستایی نیز وجود دارد تا مردم بتوانند خدمات مختلف دولتی، بانکی و فروش را در همان محل دریافت کنند.

امانی گفت: در برخی روستا‌های باقی‌مانده، مشکل اصلی برای توسعه ارتباطات، کمبود راه یا برق است و در مواردی که زیرساخت برق فراهم شود، امکان ارائه خدمات اینترنتی نیز در مدت کوتاهی فراهم می‌شود.

وی درباره روستا‌های گردشگری نیز توضیح داد: در برنامه فعلی وزارت ارتباطات، شاخص اصلی برای توسعه ارتباطات روستایی، جمعیت و قرار گرفتن روستا در گروه بالای ۲۰ خانوار است و گردشگری هنوز به عنوان یک شاخص مستقل در برنامه‌ریزی ارتباطی تعریف نشده است؛ بنابراین در صورت تغییر شاخص‌های برنامه در آینده، روستا‌های گردشگری بیشتری می‌توانند در اولویت توسعه قرار گیرند.

به گفته امانی، سرآقاسید یکی از روستا‌های گردشگری استان است که به دلیل جمعیت بالای ۲۰ خانوار و پیگیری‌های انجام‌شده، در سال‌های اخیر مورد توجه ویژه برای توسعه زیرساخت ارتباطی قرار گرفت.

وی وضعیت عدالت ارتباطی روستایی در چهارمحال و بختیاری را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: روند توسعه ارتباطات استان همگام با برنامه‌های کشور پیش می‌رود و با تکمیل طرح‌های برنامه هفتم، استان می‌تواند در زمره استان‌های پیشرو در این حوزه قرار گیرد.

آنچه در سرآقاسید اتفاق افتاده، نمونه‌ای از همین تغییر است؛ جایی که فیبر نوری و اینترنت پرسرعت، از یک پروژه زیرساختی فراتر رفته و به بخشی از زندگی روزمره مردم، فعالیت اقامتگاه‌ها، معرفی ظرفیت‌های گردشگری، فروش محصولات محلی، خدمات بانکی و آموزشی تبدیل شده است.

برای روستایی که بخشی از سال با برف و دشواری رفت‌وآمد مواجه است، آنلاین شدن فقط به معنای سریع‌تر شدن اینترنت نیست؛ یعنی بسیاری از ارتباطات و خدماتی که پیش‌تر نیازمند طی مسیر و مراجعه حضوری بود، اکنون در همان روستا قابل دسترسی است.

منبع: ایرنا