سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن در تشریح تازه‌ترین تحولات جنگ، از سقوط یک فروند هواپیمای دشمن سعودی در تعز و حمله موشکی یمن به فرودگاه بین المللی ریاض خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از المسیره، یحیی سریع سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن در تازه‌ترین بیانیه مطبوعاتی خود تصریح کرد که یک هواپیمای دشمن سعودی در حین انجام اقدامات خصمانه در آسمان استان تعز، با سلاحی مناسب سرنگون شد.

این بیانیه همچنین تاکید کرد که فرودگاه ملک خالد در ریاض در ادامه واکنش‌های انتقامجویانه نیرو‌های مسلح یمنی علیه حملات متجاوزان سعودی به خاک این کشور با یک موشک بالستیک هدف قرار گرفت که با دقت به هدف خود اصابت کرد و منجر به اختلال در فعالیت‌های این فرودگاه شد.

سریع ادامه داد: ما برای آخرین بار، به تمامی شرکت‌های هواپیمایی بین‌المللی نسبت به پیامد‌های ادامه پرواز‌های خود در حریم هوایی عربستان سعودی هشدار می‌دهیم.

نیرو‌های مسلح یمن تاکید کرد که حریم هوایی دشمن سعودی، به‌استثنای آسمان مناطق مقدس مکه مکرمه و مدینه منوره، به صحنه عملیات‌های نظامی تبدیل شده است.

منبع: مهر

برچسب ها: نیروهای مسلح یمن ، فرودگاه ریاض
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۵ ۱۶ مهر ۱۴۰۵
باسلام
یک ماه هست که فرودگاه ریاض مورد اصابت پهپاد و موشک قرار می گیرد اگر دروغ نباشد بایستی تمام فرودگاه نابود شده باشد شاید
۶
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۵ ۱۶ مهر ۱۴۰۵
الهی شکر.. دمتون گرم
۵
۹
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