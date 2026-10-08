باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - روستای کرغند این روز‌ها حال‌وهوای متفاوتی دارد؛ روستایی که جوانان آن به جای مهاجرت، ماندن و راه‌اندازی کسب‌وکار‌های تولیدی را انتخاب کرده‌اند و برخی از مهاجران نیز پس از مدتی دوباره به روستا بازگشته‌اند.

با ورود به روستا، کوچه‌های آباد، خانه‌های نوسازی‌شده و اجرای طرح‌های مختلف عمرانی، نشانه‌هایی از رونق و مشارکت مردم را به نمایش می‌گذارد.

حسنی دهیار روستای کرغند گفت: در کنار زیرساخت‌ها و امکانات موجود، طرح‌های زیباسازی و سنگ‌فرش کوچه‌ها نیز با مشارکت اهالی در حال اجراست و پیشرفت ۹۰ درصدی دارد.

یکی از شاخصه‌های مهم کرغند، فعالیت واحد‌های تولیدی و کارگاه‌های سنتی در روستاست؛ به‌گونه‌ای که بیش از ۱۰۰ واحد صنفی در این منطقه فعال هستند.

یکی از این کارگاه‌ها، کارگاه تولید رشته آش، رشته پلویی و بلغور است که توسط جوانانی راه‌اندازی شده است.

یکی از فعالان این کارگاه می‌گوید: در این کارگاه پنج نفر به‌صورت مستقیم مشغول به کار هستند و محصولات تولیدی علاوه بر مصرف در منطقه، به دیگر نقاط خراسان جنوبی و سایر استان‌های کشور نیز ارسال می‌شود.

فعالیت‌های تولیدی روستا تنها به این کارگاه‌ها محدود نمی‌شود و تولیدات محلی کرغند در شهر‌های مختلف خراسان جنوبی و دیگر نقاط کشور به فروش می‌رسد.

کشاورزی نیز یکی دیگر از ظرفیت‌های مهم اقتصادی روستای کرغند است. زعفران‌کاری از جمله فعالیت‌هایی است که سابقه‌ای طولانی در میان اهالی دارد و همچنان توسط کشاورزان منطقه دنبال می‌شود.

در کنار تولید محصولات کشاورزی، یک واحد بسته‌بندی زعفران نیز در روستا فعالیت دارد و بخشی از زعفران تولیدشده از طریق این واحد برای عرضه در شهر‌های بزرگ کشور آماده می‌شود.

اما آنچه بیش از همه در روند پیشرفت کرغند به چشم می‌آید، همدلی و مشارکت مردم است.

اربابی عضو شورای اسلامی روستای کرغند گفت: بسیاری از طرح‌های عمرانی و عمومی روستا بدون مشارکت اهالی امکان اجرا نداشت و مردم کرغند در برنامه‌های مختلف، حضور و همراهی قابل توجهی دارند.

روستای کرغند حالا نمونه‌ای از روستا‌هایی است که جوانان در آن به جای انتخاب مسیر مهاجرت، ماندن و فعالیت اقتصادی را برگزیده‌اند؛ جوانانی که با راه‌اندازی کارگاه‌های تولیدی و توسعه ظرفیت‌های کشاورزی، سهمی در رونق اقتصادی روستا دارند.

کرغند نشان می‌دهد که با فراهم شدن امکانات، تقویت زیرساخت‌ها و مهم‌تر از همه با مشارکت مردم و ایجاد فرصت‌های شغلی، می‌توان مهاجرت روستاییان را کاهش داد و حتی زمینه بازگشت جوانان به روستا را فراهم کرد.