کرغند، روستایی در خراسان جنوبی است که برخلاف بسیاری از مناطق روستایی، نه‌تنها با مهاجرت جوانان مواجه نیست، بلکه به مقصدی برای بازگشت آنان تبدیل شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - روستای کرغند این روز‌ها حال‌وهوای متفاوتی دارد؛ روستایی که جوانان آن به جای مهاجرت، ماندن و راه‌اندازی کسب‌وکار‌های تولیدی را انتخاب کرده‌اند و برخی از مهاجران نیز پس از مدتی دوباره به روستا بازگشته‌اند.

با ورود به روستا، کوچه‌های آباد، خانه‌های نوسازی‌شده و اجرای طرح‌های مختلف عمرانی، نشانه‌هایی از رونق و مشارکت مردم را به نمایش می‌گذارد.

حسنی دهیار روستای کرغند گفت: در کنار زیرساخت‌ها و امکانات موجود، طرح‌های زیباسازی و سنگ‌فرش کوچه‌ها نیز با مشارکت اهالی در حال اجراست و پیشرفت ۹۰ درصدی دارد.

یکی از شاخصه‌های مهم کرغند، فعالیت واحد‌های تولیدی و کارگاه‌های سنتی در روستاست؛ به‌گونه‌ای که بیش از ۱۰۰ واحد صنفی در این منطقه فعال هستند.

یکی از این کارگاه‌ها، کارگاه تولید رشته آش، رشته پلویی و بلغور است که توسط جوانانی راه‌اندازی شده است.

یکی از فعالان این کارگاه می‌گوید: در این کارگاه پنج نفر به‌صورت مستقیم مشغول به کار هستند و محصولات تولیدی علاوه بر مصرف در منطقه، به دیگر نقاط خراسان جنوبی و سایر استان‌های کشور نیز ارسال می‌شود.

فعالیت‌های تولیدی روستا تنها به این کارگاه‌ها محدود نمی‌شود و تولیدات محلی کرغند در شهر‌های مختلف خراسان جنوبی و دیگر نقاط کشور به فروش می‌رسد.

کشاورزی نیز یکی دیگر از ظرفیت‌های مهم اقتصادی روستای کرغند است. زعفران‌کاری از جمله فعالیت‌هایی است که سابقه‌ای طولانی در میان اهالی دارد و همچنان توسط کشاورزان منطقه دنبال می‌شود.

در کنار تولید محصولات کشاورزی، یک واحد بسته‌بندی زعفران نیز در روستا فعالیت دارد و بخشی از زعفران تولیدشده از طریق این واحد برای عرضه در شهر‌های بزرگ کشور آماده می‌شود.

اما آنچه بیش از همه در روند پیشرفت کرغند به چشم می‌آید، همدلی و مشارکت مردم است.

اربابی عضو شورای اسلامی روستای کرغند گفت: بسیاری از طرح‌های عمرانی و عمومی روستا بدون مشارکت اهالی امکان اجرا نداشت و مردم کرغند در برنامه‌های مختلف، حضور و همراهی قابل توجهی دارند.

روستای کرغند حالا نمونه‌ای از روستا‌هایی است که جوانان در آن به جای انتخاب مسیر مهاجرت، ماندن و فعالیت اقتصادی را برگزیده‌اند؛ جوانانی که با راه‌اندازی کارگاه‌های تولیدی و توسعه ظرفیت‌های کشاورزی، سهمی در رونق اقتصادی روستا دارند.

کرغند نشان می‌دهد که با فراهم شدن امکانات، تقویت زیرساخت‌ها و مهم‌تر از همه با مشارکت مردم و ایجاد فرصت‌های شغلی، می‌توان مهاجرت روستاییان را کاهش داد و حتی زمینه بازگشت جوانان به روستا را فراهم کرد.

برچسب ها: مهاجرت معکوس ، رونق کشاورزی
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