جنبش انصارالله یمن از سرنگونی یک فروند پهپاد رزمی و شناسایی «بیرقدار آکینجی» متعلق به نیرو‌های عربستان بر فراز استان تعز خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - جنبش انصارالله یمن اعلام کرد یک فروند پهپاد متعلق به نیرو‌های عربستان سعودی را بر فراز استان تعز در جنوب‌غرب این کشور سرنگون کرده است.

یحیی سریع، سخنگوی نظامی جنبش انصارالله، اعلام کرد نیرو‌های این جنبش در جریان آنچه وی «عملیات خصمانه» خواند، یک فروند پهپاد رزمی و شناسایی بیرقدار آکینجی ساخت ترکیه را سرنگون کرده‌اند.

سریع در بیانیه‌ای نوشت: «نیرو‌های مسلح توانستند یک فروند پهپاد رزمی و شناسایی بیرقدار آکینجی ساخت ترکیه را سرنگون کنند.»

وی افزود: «این پهپاد با استفاده از یک سلاح مناسب سرنگون شد.»

در این گزارش، جزئیات بیشتری درباره زمان وقوع حادثه یا نوع سلاح مورد استفاده برای سرنگونی پهپاد ارائه نشده است.

جنبش انصارالله یمن اعلام کرد نیرو‌های این جنبش با یک موشک بالستیک، فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض را هدف قرار داده‌اند.

یحیی سریع در کانال تلگرامی خود نوشت: «نیرو‌های مسلح ما موفق شدند فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض را با یک موشک بالستیک هدف قرار دهند.»

به گفته این سخنگو، اصابت مستقیم موشک موجب توقف تردد هوایی در فرودگاه پایتخت عربستان سعودی شده است. 

سریع همچنین از شرکت‌های هواپیمایی بین‌المللی خواست از انجام پرواز بر فراز عربستان سعودی خودداری کنند و تأکید کرد حریم هوایی این کشور «به صحنه جنگ تبدیل شده است»؛ با این استثنا که حریم هوایی مکه و مدینه، دو شهر مقدس مسلمانان، از این وضعیت مستثنی است.

پیش از این نیز انصارالله از حملات موشکی به مواضع نظامی عربستان سعودی خبر داده بودند و اعلام کرده بودند این حملات ده‌ها نظامی را کشته یا زخمی کرده و چند انبار تسلیحات را به آتش کشیده است.

منبع: تاس

برچسب ها: انصارالله یمن ، عربستان
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