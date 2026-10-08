شهروندخبرنگار ما فیلمی از گرامیداشت هفته نیروی انتظامی در شهرستان آران و بیدگل را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - تامین امنیت یکی از مهمترین ارکان حیاتی برای تحکیم نظم و اجرای قانون و عدالت است. در این بین نیروی انتظامی نقش عمده‌ای در تامین امنیت جامعه ایفا می‌کند. به همین منظور در تقویم ما برای گرامیداشت و قدردانی از سبزپوشان و خوش قامتان نیروی انتظامی، هفته‌ای برای ارج نهادن به این بزرگواران به ثبت رسیده است. در همین راستا در حاشیه قرارهای شبانه میدان سردار سلیمانی شهرستان آران و بیدگل استان اصفهان میزبان سبزپوشانی بود که آرامشِ شهر، وام‌دار ایستادگی‌شان است؛ مردانی که امنیت را زندگی می‌کنند و برایش می‌ایستند.
شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: نفیسه آذرنگ - اصفهان

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید

برچسب ها: هفته نیروی انتظامی ، سوژه خبری ، مراسم گرامیداشت
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار همدان؛
توزیع کیک ۲۰ کیلویی و تجلیل از جهادگران در هفته نیروی انتظامی + فیلم
شهروندخبرنگار خراسان رضوی؛
قابی به یادماندنی از حضور معاون سازمان ومدیر جهادکشاورزی نیشابور در ستاد فرماندهی انتظامی شهرستان در هفته فراجا
شهروندخبرنگار خراسان رضوی؛
اقدام جالب تعدادی از فرزندان و خانواده کارکنان انتظامی نیشابور و کمیته امور بانوان فرمانداری در محل فرماندهی در هفته فراجا
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
برگزاری ششمین نمایشگاه توانمندی‌های روستایی و عشایری در تهران + عکس
آخرین اخبار
برگزاری ششمین نمایشگاه توانمندی‌های روستایی و عشایری در تهران + عکس
برگزاری مراسم یادواره شهدای فراجا در بویین میاندشت به روایت تصاویر
بلاتکلیفی متقاضیان مسکن فرهنگیان زاهدان در تحویل و افزایش آورده
گرامیداشت هفته نیروی انتظامی در آران و بیدگل از لنز دوربین شهروندخبرنگار + فیلم
گلایه از قطعی روشنایی تیر چراغ برق و تاریکی در برخی از معابر گناباد