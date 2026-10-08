باشگاه خبرنگاران جوان - تامین امنیت یکی از مهمترین ارکان حیاتی برای تحکیم نظم و اجرای قانون و عدالت است. در این بین نیروی انتظامی نقش عمده‌ای در تامین امنیت جامعه ایفا می‌کند. به همین منظور در تقویم ما برای گرامیداشت و قدردانی از سبزپوشان و خوش قامتان نیروی انتظامی، هفته‌ای برای ارج نهادن به این بزرگواران به ثبت رسیده است. در همین راستا در حاشیه قرارهای شبانه میدان سردار سلیمانی شهرستان آران و بیدگل استان اصفهان میزبان سبزپوشانی بود که آرامشِ شهر، وام‌دار ایستادگی‌شان است؛ مردانی که امنیت را زندگی می‌کنند و برایش می‌ایستند.

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منبع: نفیسه آذرنگ - اصفهان

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