باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - کیم یو جونگ، خواهر «کیم جونگ اون»، رهبر کره شمالی، پیشنهاد کره جنوبی برای ارسال تجهیزات پزشکی به پیونگ‌یانگ را محکوم و آن را «اقدامی تحریک‌آمیز با انگیزه سیاسی» توصیف کرد.

خبرگزاری مرکزی کره شمالی (KCNA) به نقل از کیم یو جونگ گزارش داد: «این اقدام توهینی به ملت ما، شکلی متفاوت از تحریک سیاسی و اقدامی جدی در نقض حاکمیت ما و مغایر با قوانین ملی ماست.»

وی همچنین درخواست سئول از سازمان ملل متحد برای دریافت معافیت از تحریم‌ها به منظور ارسال این تجهیزات را مورد انتقاد قرار داد و کره جنوبی را متهم کرد که با استفاده از کمک‌های بشردوستانه، تلاش می‌کند خود را دارای «رویکردی خیرخواهانه» نشان دهد و در مقابل، پیونگ‌یانگ را دارای «رویکردی متفاوت» جلوه دهد.

کیم یو جونگ بار دیگر تأکید کرد که کره شمالی هیچ قصدی برای مبادله یا همکاری با کره جنوبی ندارد و حتی نیازی نیست دو کشور با یکدیگر مواجه شوند.

منبع: یونهاپ