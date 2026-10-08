پلیس راهور از بارش باران و ترافیک نیمه‌سنگین در محور‌های شمالی و منتهی به تهران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ ناصر قلی‌نیا، رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا، از بارش باران در برخی محور‌های استان‌های گیلان، مازندران و کردستان خبر داد.

وی همچنین درباره وضعیت ترافیکی جاده‌ها گفت: در محور جنوب به شمال کرج–چالوس محدوده سیاه‌بیشه، آزادراه قزوین–کرج حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل فردیس و آزادراه کرج–تهران حدفاصل پل فردیس تا پل کلاک، ترافیک نیمه‌سنگین گزارش شده است.

سرهنگ قلی‌نیا افزود: در آزادراه ساوه–تهران در محدوده نسیم‌شهر و فیروزبهـرام و همچنین محور شهریار–تهران حدفاصل میدان معادن تا شهر قدس نیز ترافیک نیمه‌سنگین است.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا، از رانندگان خواست ضمن رعایت مقررات رانندگی، پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت جوی و ترافیکی مسیر خود مطلع شوند.

برچسب ها: پلیس راهور ، ترافیک
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