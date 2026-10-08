باشگاه خبرنگاران جوان - آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی نماینده ولی‌فقیه در مازندران در دیدار حجت‌الاسلام والمسلمین حسین عبداللهی دادستان قضات کشور، ضمن قدردانی از خدمات قوه قضائیه، برای رئیس قوه قضائیه در دوره پنج‌ساله جدید آرزوی توفیق کرد.

او با اشاره به شرایط خاص مازندران گفت: حدود ۱۵ میلیون مسافر وارد استان می‌شوند و گستردگی مناطق جنگلی و ساحلی، در کنار ظرفیت‌های گردشگری، می‌تواند چالش‌هایی در حوزه‌های اخلاقی، ارزشی و امنیتی ایجاد کند که نیازمند توجه و مدیریت است.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران، حفظ آرامش استان را حاصل عملکرد مسئولان اجرایی و قضایی دانست و افزود: وحدت، همگرایی و همکاری میان مسئولان برای مدیریت مسائل استان برقرار است.

آیت‌الله محمدی لائینی با اشاره به موضوع حجاب و عفاف، گفت: بخشی از مسائل فرهنگی استان ناشی از مهاجرت‌ها، خالی شدن روستاها، ساخت ویلا‌ها و تغییر بافت فرهنگی مناطق روستایی است و توجه به این موضوع باید از اولویت‌های دستگاه قضایی باشد.

او با تأکید بر ضرورت نظارت بر دستگاه‌های مجوزدهنده، افزود: دستگاه‌های مسئول باید بر زیرمجموعه خود نظارت کنند و صدور مجوز‌ها بدون نظارت کافی نباشد.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران گفت: دستگاه گردشگری، ورزش و جوانان و فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز‌های متعددی در حوزه‌های مختلف صادر می‌کنند و باید نظارت شود که پس از صدور مجوز چه اتفاقی در این بخش‌ها رخ می‌دهد.

آیت‌الله محمدی لائینی، حجاب و عفاف را یک جنگ فرهنگی دانست و افزود: این مسئله نیازمند تدبیر ویژه است و انتظار می‌رود قوه قضائیه در این زمینه تصمیمات مؤثرتری اتخاذ کند.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران