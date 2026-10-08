باشگاه خبرنگاران جوان - در جریان برگزاری پنجمین نشست مدیران روابط‌عمومی شرکت‌های آب و فاضلاب استان تهران که به میزبانی آبفای شرق استان تهران برگزار شد، بهنام بخشی، سخنگو و مدیر روابط‌عمومی شرکت آب و فاضلاب استان تهران، با تشریح دستاورد‌های بخش ارتباطات در فصل گرم سال، گزارشی از روند مدیریت مصرف و اقدامات اطلاع‌رسانی انجام‌شده ارائه کرد.

بررسی آمار مصرف آب نشان می‌دهد سرانه مصرف آب در تهران از حدود ۲۵۰ لیتر به ازای هر نفر در سال ۱۴۰۲ به حدود ۱۸۰ لیتر در سال ۱۴۰۵ کاهش یافته است. همچنین در شش‌ماهه نخست امسال حدود ۷۴ میلیون مترمکعب از مصرف آب کاسته شده و کمک بزرگی به ذخایر سد‌های پنجگانه تهران شد.

وی با اعلام خبر گذر موفقیت‌آمیز از پیک مصرف تابستان سال جاری تصریح کرد: تابستان امسال یکی از دوره‌های پرچالش به لحاظ نوسانات دمایی، افزایش ساخت‌وساز‌ها بود؛ با این حال، عبور از این شرایط بدون قطعی‌های گسترده و چالش‌های جدی در تأمین آب پایدار، مرهون لطف الهی، تلاش‌های شبانه‌روزی همکارانمان در بخش‌های فنی و بهره‌برداری و همراهی فهیمانه و مسئولانه شهروندان عزیز استان تهران بود.

بخشی نقش دفاتر روابط‌عمومی در سطح شرکت‌های تابعه استان را در این موفقیت عملیاتی بسیار پررنگ ارزیابی کرد و افزود: واضح است که دستاورد‌های فنی بدون پیوست رسانه‌ای و ارتباطی کارآمد به ثمر نمی‌نشیند. اطلاع‌رسانی‌های هوشمندانه، به‌موقع و چندوجهی روابط‌عمومی‌ها توانست زنگ خطر کم‌آبی را به‌موقع به گوش جامعه برساند و فضا را برای مشارکت عمومی هموار سازد.

مدیر روابط‌عمومی آبفای استان تهران با اشاره به اجرای طرح‌ها و پویش‌های مختلف فرهنگی در ماه‌های اخیر گفت: اقدامات صورت‌گرفته در راستای ترویج فرهنگ صرفه‌جویی، انتشار هشدار‌های به‌موقع و بهره‌گیری از کمپین‌های آموزشی مؤثر در رسانه‌ها و فضای مجازی، توانست شاخص تاب‌آوری و همراهی شهروندان را در برابر نوسانات دما و محدودیت منابع آبی به شکل چشمگیری ارتقا دهد. در این میان، پویش «تهرانی‌ها متشکریم» نیز با هدف قدردانی از همراهی شهروندان و تقویت مشارکت عمومی در مدیریت مصرف آب، در کنار سایر اقدامات ارتباطی و فرهنگی اجرا می‌شود.

بهنام بخشی در پایان خاطرنشان کرد: آمار‌ها و تحلیل‌های میدانی نشان می‌دهد این تعامل دوسویه، صمیمانه و مبتنی بر اعتماد میان مردم و خانواده بزرگ آبفا، با کاهش سرانه مصرف آب در دو سال اخیر، نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش بار مصرف، مدیریت بهینه منابع و توزیع عادلانه آب در روز‌های اوج گرما ایفا کرده است و این الگو باید برای ماه‌های آینده نیز با قدرت حفظ و تقویت شود.