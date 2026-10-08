رونمایی از سردیس "حاج رمضان"

سردیس شهید سرلشکر محمدسعید ایزدی، معروف به "حاج رمضان"، همزمان با سومین سالگرد عملیات "طوفان الاقصی" در میدان فلسطین تهران رونمایی شد. آیین رونمایی با حضور فرماندهان ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، خانواده این شهید، ناصر ابوشریف نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در ایران، مسئولان شهری از جمله مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران و مردم شهیدپرور برگزار شد. حاج رمضان، مسئول بخش فلسطین در نیروی قدس بود که با فرماندهانی مانند عماد مغنیه و یحیی سنوار همکاری نزدیک داشت. او در حملات صیونیستی آمریکایی در جنگ دوازده‌روزه در شهر قم به شهادت رسید.