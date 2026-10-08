شهردار تهران اعلام کرد: با همراهی تولیدکنندگان متعهدی که داوطلبانه از قدرالسهم خود از تولید کاسته‌اند، بستری فراهم شده تا کالاها با قیمت‌های کنترل‌شده و عادلانه به دست شهروندان برسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ میثم ایران‌نژاد - علیرضا زاکانی، شهردار تهران، درباره محل تأمین اعتبارات  طرح  تورم صفر گفت: بخشی از منابع مالی از محل اعتبارات و امکانات خود شهرداری تهران و بخشی دیگر از طریق تسهیلات بانکی فراهم شده است. همچنین مشارکت خیرین و تولیدکنندگان متعهد، نقش پررنگی در این فرآیند دارد؛ به‌طوری‌که برخی تولیدکنندگان با کاستن از سهم و سود تولیدی خود، کالاها را با قیمتی کمتر عرضه کرده‌اند تا در این روزهای سخت، کمک‌کار مردم باشند.

وی در خصوص نحوه بازگشت سرمایه و پایداری این طرح تأکید کرد: سازوکار مالی این برنامه کاملاً گردشی و غلتان است؛ منابع مالی تأمین‌شده بلافاصله تبدیل به کالا و اقلام مورد نیاز شهروندان می‌شود و با استقبال و خرید مردم، این پول بلافاصله به خزانه بازگشته و دوباره برای دوره‌های بعدیِ خرید کالا به جریان می‌افتد. به این ترتیب، منابع اولیه بلوکه نمی‌شود و چرخه خدمت‌رسانی به‌صورت مداوم تداوم خواهد داشت.

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برچسب ها: تورم ، شهرداری تهران
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۰ ۱۶ مهر ۱۴۰۵
تورم صفررادرمیوه وتره بارصفرکنید
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