رئیس‌جمهور آمریکا، مدعی شد «استیو ویتکاف»، نماینده ویژه او، در تلاش برای دستیابی به توافق با ایران است.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، مدعی شد که «استیو ویتکاف»، نماینده ویژه او، در تلاش برای دستیابی به توافق با ایران است و در این زمینه «پیشرفت بسیار خوبی» حاصل شده است.

ترامپ گفت: «ایرانی‌ها آماده‌اند برای متوقف کردن آنچه در حال وقوع است، هر امتیازی به ما بدهند»، هرچند افزود که دستیابی به توافق با ایران گزینه‌ای نیست که شخصاً تمایل زیادی به آن داشته باشد.

رئیس‌جمهور آمریکا در ادامه اظهار داشت: «استیو ویتکاف اکنون برای دستیابی به توافق با ایران تلاش می‌کند و پیشرفت بسیار خوبی دارد.»

ترامپ همچنین با تکرار ادعا‌های پیشین خود درباره جنگ با ایران گفت که این جنگ «به‌زودی پایان خواهد یافت» و مدعی شد ایران به کشوری ورشکسته تبدیل شده است.

وی همچنین مدعی شد که طی سه روز گذشته، میزان نفتی که از تنگه هرمز خارج شده، از هر مقطع دیگری در تاریخ این تنگه بیشتر بوده است.

ترامپ با تکرار موضع خود درباره برنامه هسته‌ای ایران نیز گفت: «ایران هیچ‌گاه به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت» و مدعی شد که مقام‌های ایرانی این موضوع را به‌خوبی می‌دانند.

رئیس‌جمهور آمریکا در پایان گفت که واشنگتن «به‌زودی از جنگ ایران خارج خواهد شد» و افزود که پس از آن، قیمت نفت به‌شدت کاهش خواهد یافت و به دنبال آن، قیمت سایر کالا‌ها نیز کاهش پیدا خواهد کرد.

منبع: النشره

برچسب ها: تنگه هرمز ، مذاکرات ایران و آمریکا
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۲ ۱۶ مهر ۱۴۰۵
آمریکا جنایتکار از سال ۱۳۹۴ تاکنون ثابت کرده است و نشان داده است که به دنبال حل مشکل نیست.
اروپا جنایتکار از سال ۱۳۹۴ تاکنون ثابت کرده است و نشان داده است که به دنبال حل مشکل نیست.
عملکرد ایران هم متأسفانه از سال ۱۳۹۴ تاکنون در مذاکره ۱۰۰ درصد فقط تکرار بود و هم غلط و اشتباه بوده است.
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