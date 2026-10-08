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شگفتی تحلیلگر عرب‌زبان از ایستادگی و مقاومت ایران در برابر ابرقدرت‌های جهان + فیلم

تحلیلگر سیاسی، با تأکید بر اینکه موازنه قدرت به نفع ایران است، گفت که آمریکا، اسرائیل، اروپا و کشور‌های حاشیه خلیج فارس با همه توان و ثروتشان قادر به باز کردن تنگه هرمز نیستند.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل النجار، تحلیلگر سیاسی گفت: موازنه قدرت به نفع ایران است. آمریکا با تمام عظمتش، اسرائیل، اروپا و همه کشورهای حاشیه خلیج فارس با همه ثروت و اموالشان، قادر نیستند تنگه هرمز را باز کنند. پس موازنه قدرت به نفع چه کسی است؟

وی افزود: ایران مستقیما با یک ابرقدرت روبه‌روست، مستقیما با آمریکا مواجه شده است، این مسئله ساده‌ای نیست . روسیه نتوانست به‌صورت نظامی با آمریکا مقابله کند، چین هم نتوانسته ایران رویارویی نظامی در هوا، دریا و زمین با آمریکایی‌ها وارد نبرد شده بنابراین اینکه ایران با چنین ابعادی بتواند مقاومت و ایستادگی کند. مسئله ساده‌ای نیست و همین، خود یک دستاورد است.

 

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