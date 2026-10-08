رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اشنویه از دستگیری چهار نفر در جریان برخورد با شکار شبانه خرگوش در ارتفاعات مرزی کانی‌سیدحسن و کانی هفت‌بهشت این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - کریم خضری رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اشنویه گفت: در پی دریافت گزارش‌های مردمی درباره شکار شبانه، مأموران یگان حفاظت محیط زیست اشنویه به همراه همیاران محیط زیست به ارتفاعات مرزی کانی‌سیدحسن و کانی هفت‌بهشت اعزام شدند و با چهار نفر متخلف شکار مواجه شدند.

وی افزود: در این ماموریت، دو قبضه سلاح شکاری تک‌لول قاچاق و لاشه چهار قطعه خرگوش کشف و ضبط شد.

خضری اظهار کرد: پس از وصول ضرر و زیان وارده به محیط زیست، برای افراد دستگیرشده پرونده تشکیل و متهمان برای رسیدگی قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

برچسب ها: دستگیری شکارچی ، محیط زیست
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