باشگاه خبرنگاران جوان-جبارعلی ذاکری مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران درحاشیه نشست مشترک با مدیریت استان و شهری قم در گفت‌وگو با رسانه‌ها، با اشاره به سابقه طولانی حمل‌ونقل ریلی در شهر قم اظهار کرد: شهر قم یکی از شهرهای مهم کشور است که حمل‌ونقل ریلی قدمتی طولانی دارد و راه‌آهن با زندگی مردم این شهر عجین شده است.

وی افزود: از نخستین خطوط ریلی احداث‌شده در کشور، مسیر راه‌آهن قم بوده که در سال‌های گذشته نقش مهمی در جابه‌جایی مردم و زائران داشته است. همچنین قطارهای منطقه‌ای در مسیر تهران ـ قم، مسئولیت جابه‌جایی زائران و مردم استان قم را بر عهده داشته و به تسهیل تردد این عزیزان کمک کرده‌اند.

ذاکری با بیان اینکه راه‌آهن به‌صورت مستمر موضوع توسعه خدمات ریلی را دنبال می‌کند، تصریح کرد: برای افزایش ظرفیت، ارتقای سرعت و توسعه خدمات مسافری در استان قم، موضوعات مختلفی در دستور کار قرار دارد و تلاش می‌کنیم متناسب با نیازهای مردم و زائران، خدمات مطلوب‌تری ارائه شود.

مدیرعامل راه‌آهن کشور با اشاره به نشست مشترک با مسئولان استان و مدیریت شهری قم گفت: این نشست بیشتر با هدف بررسی مسائل و موضوعات فی‌مابین برگزار شد و در آن، برخی مشکلات و مسائل شهری مرتبط با راه‌آهن مورد بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: موضوع توسعه حمل‌ونقل همگانی در شهر قم و همچنین معابر شهری که در طرح جامع شهر قم دیده شده است، از دیگر موضوعاتی بود که در این نشست مطرح شد و تلاش داریم با همکاری مجموعه مدیریت شهری و مسئولان استان، زمینه رفع مسائل موجود و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی و عمومی را فراهم کنیم.

تقدیر مدیرعامل راه‌آهن از اهتمام مدیریت شهری قم

ذاکری همچنین از اهتمام و پیگیری مجموعه مدیریت شهری قم نسبت به موضوع راه‌آهن و توسعه حمل‌ونقل ریلی تقدیر کرد و گفت: لازم است از شهردار محترم قم و مجموعه مدیریت شهری به‌دلیل توجه و اهتمامی که نسبت به موضوع راه‌آهن، توسعه خدمات ریلی و مسائل مرتبط با ایستگاه راه‌آهن دارند، تشکر کنم.

وی افزود: این نگاه و پیگیری مدیریت شهری می‌تواند زمینه‌ساز هماهنگی بیشتر میان راه‌آهن و مدیریت شهری شود و در نهایت به ارتقای خدمات حمل‌ونقل عمومی، بهبود دسترسی به ایستگاه راه‌آهن و تسهیل تردد شهروندان و زائران در شهر قم کمک کند.

ترمیم پل آسیب‌دیده راه‌آهن قم در ۴۸ ساعت

مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حادثه رخ‌داده در جریان جنگ ۳۹ روزه و آسیب‌دیدن یکی از پل‌های مسیر ریلی به سمت جنوب کشور، از همکاری و همدلی مسئولان استان قم در ترمیم سریع این پل تقدیر کرد.

ذاکری گفت: در جریان جنگ ۳۹ روزه، یکی از پل‌های این محور به سمت جنوب مورد هدف دشمن صهیونیستی قرار گرفت، اما با شکل‌گیری یک وفاق جمعی در استان قم و همکاری مجموعه‌های مختلف، این پل در مدت تنها ۴۸ ساعت ترمیم شد و قطار توانست مجدداً از روی پل عبور کند.

وی این اقدام را نمونه‌ای از همدلی و همکاری میان دستگاه‌های مختلف دانست و افزود: این اتفاق نشان داد که مردم عزیز، مسئولان و همه دستگاه‌های اجرایی در شرایط سخت می‌توانند با وفاق و همدلی، در کوتاه‌ترین زمان ممکن مسیر و شاهراه تردد ریلی به سمت جنوب کشور را برقرار کنند.

ذاکری با قدردانی از استاندار قم، شهردار قم و معاون عمرانی استانداری قم خاطرنشان کرد: در آن ایام، استاندار محترم قم تمام دستگاه‌ها را مکلف کردند که برای رفع مشکل و بازگشایی مسیر همکاری کنند و واقعاً میان سازمان‌ها و مجموعه‌های مختلف استان، یک همدلی و همکاری شکل گرفت.

وی ادامه داد: در فرآیند بازسازی پل، قطعات بتنی از پل دیگری برداشته و برای ترمیم پل آسیب‌دیده استفاده شد و این موضوع نشان داد که در شرایط سخت، همه مجموعه‌ها می‌توانند یک‌رنگ و یک‌صدا برای حل مشکلات مردم پای کار باشند.

مدیرعامل راه‌آهن کشور در پایان ضمن قدردانی از مسئولان و مجموعه‌های اجرایی استان قم گفت: امیدواریم این ایام و این موارد تکرار نشود، اما مردم عزیز و مسئولان ما در عین حال مقدمات لازم برای روزهای سخت‌تر را نیز فراهم کرده‌اند.