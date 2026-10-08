در ۴۵ دقیقه نخست سخنرانی ترامپ در جمع هوادارانش در تگزاس، ۱۲ بار از سوی معترضان قطع شد.

«دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا، در جریان ۴۵ دقیقه نخست سخنرانی خود برای هوادارانش در تگزاس، که یکی از ایالت‌های مهم و به‌شدت جمهوری‌خواه آمریکا محسوب می‌شود، ۱۲ بار از سوی حاضران قطع شد؛ با این حال، طبق گزارش خبرنگاران مستقر در کاخ سفید، رئیس‌جمهور آمریکا به سخنرانی خود ادامه داد.

پلیس یکی از معترضان را در حالی که دستبند به دست داشت، از محل برگزاری مراسم خارج کرد. سایر معترضان یا بدون دستبند از محل خارج شدند یا خودشان سالن را ترک کردند.

همچنین یکی از هواداران ترامپ هنگام خروج یکی از معترضان از سالن به وی حمله کرد.

رئیس‌جمهور آمریکا در واکنش به این اتفاق گفت: «این‌ها معترضان پولی هستند. دشمنان کشورمان به آنها پول می‌دهند. حالا من به شما می‌گویم، آنها برای انجام این کار به این افراد پول می‌دهند.»

ترامپ در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا که قرار است سوم نوامبر برگزار شود، در حال سفر به ایالت‌های مختلف و سخنرانی برای هواداران خود است.

در این انتخابات، ۳۳ کرسی از مجموع ۱۰۰ کرسی مجلس سنا، مجلس نمایندگان ایالات متحده، و همچنین تمامی ۴۳۵ کرسی مجلس نمایندگان در معرض رقابت قرار خواهند گرفت.

در حال حاضر، حزب جمهوری‌خواه کنترل هر دو مجلس کنگره آمریکا را در اختیار دارد.

منبع: تاس

برچسب ها: انتخابات کنگره ، تگزاس
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