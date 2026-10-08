باشگاه خبرنگاران جوان - سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز (پنجشنبه) ۱۶ مهرماه ۱۴۰۵ به پنهان‌کاری سنتکام (فرمانده مرکزی آمریکا) در خصوص خسارات وارد آمده به ارتش آمریکا واکنش نشان داد.

وی در پیامی در این باره نوشت: در ماه می، سرویس پژوهشی کنگره آمریکا اذعان کرد که نیرو‌های مسلح ایران ۴۲ فروند از هواپیما‌های نظامی آمریکا را از چرخه خارج کرده‌اند. اکنون این رقم به ۸۱ فروند رسیده است.

رئیس دستگاه دیپلماسی با ذکر این نکته که «تعداد واقعی به‌مراتب بیشتر است»، پرسید: مدرک؟

عراقچی در این خصصو در شبکه ایکس نوشت: سنتکام اجازه نمی‌دهد حتی یک سناتور کنگره از پایگاه‌هایی که مدعی است وضعیتشان کاملاً عادی است، بازدید و آنها را بررسی کند.

وزیر امور خارجه خطاب به مقامات آمریکایی عنوان کرد: نمی‌توانید مردم را برای همیشه فریب دهید.

شهریورماه سال‌جاری بود که پنتاگون برای نخستین بار به‌طور رسمی تأیید کرد که یک جنگنده رادارگریز اف-۳۵ این کشور در جین مأموریت بر فراز ایران، «هدف آتش دشمن» قرار گرفته و آسیب دیده است. این در حالی بود که پیش از این به عنوان «فرود اضطراری» یک فروند اف-۳۵ اعلام شده بود.