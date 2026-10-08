وزیر امور خارجه ایران در واکنش به پنهان‌کاری سنتکام در خصوص خسارات وارده به ارتش آمریکا گفت: نمی‌توانید مردم را برای همیشه فریب دهید.

باشگاه خبرنگاران جوان - سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز (پنجشنبه) ۱۶ مهرماه ۱۴۰۵ به پنهان‌کاری سنتکام (فرمانده مرکزی آمریکا) در خصوص خسارات وارد آمده به ارتش آمریکا واکنش نشان داد.

وی در پیامی در این باره نوشت: در ماه می، سرویس پژوهشی کنگره آمریکا اذعان کرد که نیرو‌های مسلح ایران ۴۲ فروند از هواپیما‌های نظامی آمریکا را از چرخه خارج کرده‌اند. اکنون این رقم به ۸۱ فروند رسیده است.

رئیس دستگاه دیپلماسی با ذکر این نکته که «تعداد واقعی به‌مراتب بیشتر است»، پرسید: مدرک؟ 

عراقچی در این خصصو در شبکه ایکس نوشت: سنتکام اجازه نمی‌دهد حتی یک سناتور کنگره از پایگاه‌هایی که مدعی است وضعیتشان کاملاً عادی است، بازدید و آنها را بررسی کند.

وزیر امور خارجه خطاب به مقامات آمریکایی عنوان کرد: نمی‌توانید مردم را برای همیشه فریب دهید.

شهریورماه سال‌جاری بود که پنتاگون برای نخستین بار به‌طور رسمی تأیید کرد که یک جنگنده رادارگریز اف-۳۵ این کشور در جین مأموریت بر فراز ایران، «هدف آتش دشمن» قرار گرفته و آسیب دیده است. این در حالی بود که پیش از این به عنوان «فرود اضطراری» یک فروند اف-۳۵ اعلام شده بود.

برچسب ها: عراقچی ، سنتکام
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۸
در انتظار بررسی: ۴
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۳ ۱۶ مهر ۱۴۰۵
تاریخ : ۱۶ - مهر - ۱۴۰۵
ترامپ: واشنگتن در حال گفت‌و‌گو‌های سازنده با تهران است / و باز هم ۱۰۰ درصد فقط دروغ بزرگ است/ وزارت خزانه‌داری آمریکا: اعمال تحریم‌های جدید علیه ۶ فرد، ۲۷ شرکت و ۲۲ کشتی مرتبط با ناوگان نفتی ایران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۰ ۱۶ مهر ۱۴۰۵
وزارت خزانه‌داری آمریکا: اعمال تحریم‌های جدید علیه ۶ فرد، ۲۷ شرکت و ۲۲ کشتی مرتبط با ناوگان نفتی ایران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۸ ۱۶ مهر ۱۴۰۵
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت: ما به شدت به ایران ضربه می‌زنیم. دیگر هیچ تهدیدی از سوی سلاح‌های هسته‌ای وجود ندارد.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۰ ۱۶ مهر ۱۴۰۵
شما هم،هم
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۵ ۱۶ مهر ۱۴۰۵
سازمان ملل جنایت جنگی آمریکا در میناب و لامرد را تأیید کرد
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۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۴ ۱۶ مهر ۱۴۰۵
کشورهای منطقه از حمایت رژیم صهیونیستی و آمریکا قطع امید کنند
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۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۰ ۱۶ مهر ۱۴۰۵
جنگنده‌های پاکستانی در حملات علیه یمن مشارکت دارند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۶ ۱۶ مهر ۱۴۰۵
توافق مکه مجوز حمله 100 درصد فقط به یمن محسوب می شود و هم کمکف حمایت وپشتیبانی نظامی از تجاوز عربستان سعودی بوده است.
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