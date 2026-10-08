وب‌سایت «اکسیوس» گزارش داد رئیس‌جمهور آمریکا، هنوز تصمیم نهایی خود را درباره ازسرگیری حملات نظامی به ایران اتخاذ نکرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - وب‌سایت «اکسیوس» گزارش داد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، هنوز تصمیم نهایی خود را درباره ازسرگیری حملات نظامی علیه ایران اتخاذ نکرده است.

اکسیوس به نقل از چند مقام آمریکایی اعلام کرد که وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) به فرماندهی مرکزی این کشور (سنتکام) دستور داده است برای احتمال ازسرگیری حملات علیه ایران آماده شود.

بر اساس این گزارش، نیروگاه‌ها، زیرساخت‌ها و تأسیسات هسته‌ای ایران از جمله اهداف احتمالی در حملات بعدی آمریکا خواهند بود.

یک مقام مسئول در پنتاگون به اکسیوس گفت: «ماموریت وزارت دفاع، آماده‌سازی گزینه‌های نظامی و ارائه آنها به رئیس‌جمهور است.»

اکسیوس همچنین به نقل از یک مقام کاخ سفید اعلام کرد که «همیشه همه گزینه‌ها درباره ایران روی میز دونالد ترامپ قرار دارد.»

این گزارش در حالی منتشر شده است که هنوز درباره تصمیم نهایی رئیس‌جمهور آمریکا برای آغاز مجدد حملات علیه ایران، موضع قطعی اعلام نشده است.

منبع: آناتولی

برچسب ها: جنگ ایران و آمریکا ، حمله نظامی
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