باشگاه خبرنگاران جوان - ذاکر سرپرست اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی گفت: کریدور چابهار–مشهد به عنوان یکی از مسیر‌های مهم ترانزیتی و ارتباطی شرق کشور، نقش مؤثری در جابه‌جایی کالا و مسافر و اتصال جنوب‌شرق به شمال‌شرق کشور دارد و خراسان جنوبی به واسطه قرار گرفتن بخش قابل توجهی از محور‌های ارتباطی خود در این مسیر، از جایگاه ویژه‌ای در شبکه حمل‌ونقل این کریدور برخوردار است.

او افزود: در همین راستا، در حال حاضر ۶ پروژه در محدوده خراسان جنوبی و در مسیر کریدور چابهار–مشهد در حال اجراست که شامل پروژه روکش و بهسازی آسفالت در محور‌های شهرستان‌های نهبندان، سربیشه، بیرجند و قاین، پروژه اصلاح نقطه پرحادثه مصوب ملی و اجرای عملیات تولید باکس‌های بتنی با اولویت استفاده در محور‌های شهرستان‌های نهبندان، بیرجند و سربیشه و همچنین یک پروژه در حوزه ارتقای ایمنی راه‌ها و نگهداری شبکه استان در محور‌های منتهی به کریدور چابهار–مشهد است.

ذاکر تصریح کرد: اجرای این پروژه‌ها با توجه به اهمیت محور‌های کریدور، حجم تردد و سهم قابل توجه ناوگان باری و مسافری در این مسیر، با رویکرد حفظ و ارتقای کیفیت راه، افزایش ایمنی تردد، رفع نقاط پرحادثه دنبال می‌شود.

سرپرست اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی ادامه داد: از مهم‌ترین پروژه‌های در حال انجام در محور‌های نهبندان تا مشهد می‌توان به اجرای عملیات مرمت و روکش آسفالت پودرلاستیکی محور نهنبدان – زاهدان و کمربندی قاین اشاره کرد.

اصلاح و ایمن‌سازی نقاط پرحادثه در مسیر کریدور

سرپرست اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه ارتقای ایمنی این محور‌ها گفت: پروژه اصلاح نقطه پرحادثه زیرگذر بجد نیز با هدف کاهش سوانح و ارتقای ایمنی کاربران جاده‌ای در حال اجراست.

او افزود: رفع و اصلاح نقاط پرحادثه، بهسازی سطح راه و اجرای طرح‌های ایمنی در محور‌های پرتردد، از جمله اقداماتی است که در چارچوب برنامه‌های راهداری برای ارتقای ایمنی کریدور چابهار–مشهد در محدوده استان دنبال می‌شود.

ذاکر اظهار کرد: تلاش کرده‌ایم با برنامه‌ریزی دقیق و استفاده از ظرفیت‌های موجود، روند اجرای پروژه‌های راهداری را تسریع کنیم تا ضمن ارتقای ایمنی تردد، شرایط مناسب‌تری برای عبور ناوگان حمل‌ونقل کالا و مسافر در این مسیر مهم فراهم شود.

سرپرست اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی ادامه داد: با توجه به حجم بالای تردد در کریدور چابهار–مشهد و نقش آن در توسعه اقتصادی و تقویت ارتباطات حمل‌ونقلی شرق کشور، تکمیل پروژه‌های راهداری در این مسیر می‌تواند در ارتقای ایمنی، بهبود کیفیت تردد، کاهش زمان سفر و افزایش سطح سرویس مناسب برای کاربران جاده‌ای مؤثر باشد.

او همچنین از پیگیری مستمر برای تأمین اعتبارات مورد نیاز پروژه‌های این محور خبر داد و گفت: راهداری خراسان جنوبی با تمام توان در مسیر بهبود وضعیت راه‌ها، ارتقای ایمنی و افزایش سطح خدمت محور‌های واقع در کریدور چابهار–مشهد گام برمی‌دارد و اجرای پروژه‌ها با نگاه توسعه‌محور و ایمنی‌محور دنبال می‌شود.

منبع: روابط عمومی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی