\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646\u061b \u0633\u06cc\u062f\u0647 \u0645\u0639\u0635\u0648\u0645\u0647 \u0645\u0631\u062a\u0636\u0648\u06cc - \u0631\u0648\u0627\u06cc\u062a\u06cc \u0627\u0632 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u067e\u0631\u0634\u0648\u0631\u060c \u0627\u062a\u062d\u0627\u062f \u0648 \u0627\u0642\u062a\u062f\u0627\u0631\u06cc \u06a9\u0647 \u062f\u0631 \u06a9\u0646\u0627\u0631 \u0647\u0645\u060c \u062c\u0644\u0648\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0627\u0632 \u0639\u0634\u0642 \u0648 \u0648\u0641\u0627\u062f\u0627\u0631\u06cc \u0628\u0647 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634 \u06af\u0630\u0627\u0634\u062a\u0646\u062f.\n