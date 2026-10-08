اینجا روایت اقتدار است روایت مردمی که برای ایران، ایستاده‌اند و تا پای جان پای ایران اسلامی می‌مانند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - روایتی از حضور پرشور، اتحاد و اقتداری که در کنار هم، جلوه‌ای از عشق و وفاداری به ایران اسلامی را به نمایش گذاشتند.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: انقلاب اسلامی ، رزمایش
خبرهای مرتبط
اجتماع بزرگ شهرستانی عزاداری وداع با رهبر مجاهد امت در کردکوی +فیلم
ساعت برنامه قرار اجتماع شبانه در شهر‌های گلستان تغییر کرد
مدارس گلستان آماده سال تحصیلی جدید
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آخرین اخبار
رزمایش حماسی جان‌فدایان ایران در گرگان + فیلم