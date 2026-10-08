باشگاه خبرنگاران جوان - بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان می‌دهد که طی امروز (پنجشنبه، شانزدهم مهر ماه ۱۴۰۵)، مناطق دریایی استان با افزایش سرعت بادهای جنوب شرقی مواجه بوده و دریا نسبتاً مواج خواهد شد. پیش‌بینی می‌شود سرعت باد در برخی مناطق به حدود ۴۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج به نزدیک ۱۲۰ سانتی‌متر برسد؛ بر همین اساس، به صیادان و دارندگان شناورهای سبک توصیه می‌شود از تردد در دریا خودداری کرده و سایر شناورها نیز با احتیاط کامل تردد کنند. این شرایط دریایی تا ظهر جمعه ادامه خواهد داشت.

در بخش خشکی و آسمان استان نیز وضعیت جوی صاف تا قسمتی ابری گزارش شده است؛ به‌طوری‌که در ساعات صبح، برخی سواحل و جزایر شاهد مه رقیق صبحگاهی و کاهش موقتی دید افقی خواهند بود.

همچنین در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، ارتفاعات استان به‌ویژه منطقه بشاگرد با رشد ابر، رگبار پراکنده باران، رعدوبرق، گاه تگرگ و تندباد لحظه‌ای روبه‌رو می‌شود. در پاره‌ای از نقاط مستعد که شرایط بارشی فراهم نباشد نیز بروز گردوغبار و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نخواهد بود. به شهروندان و گردشگران توصیه می‌شود از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانه‌های فصلی اکیداً خودداری کنند.

از سوی دیگر، با افزایش رطوبت نسبی هوا در طول روز، روند کاهش دمای بیشینه در سطح استان هرمزگان پیش‌بینی می‌شود.

منبع :هواشناسی هرمزگان