وزیر آموزش و پرورش برای بررسی وضعیت آموزشی و پرورشی، کلنگ‌زنی و آغاز عملیات اجرایی چند طرح عمرانی و آموزشی و افتتاح طرح‌های آموزشی وارد بیرجند شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، صبح امروز، پنجشنبه ۱۶ مهرماه، وارد خراسان جنوبی شد و در بدو ورود مورد استقبال مسئولان استانی قرار گرفت.

کاظمی در جریان این سفر در نشست شورای آموزش و پرورش استان حضور می‌یابد و به شهرستان‌های مرزی نهبندان، سربیشه و درمیان نیز سفر می‌کند.

همچنین در این سفر، آیین آغاز عملیات اجرایی مجتمع آموزشی و پرورشی دارالفنون بیرجند برگزار خواهد شد.

وزیر آموزش و پرورش در ادامه سفر خود با حضور در شهرستان نهبندان، در نشست شورای آموزش و پرورش مناطق مرزی شرکت می‌کند و از اردوگاه قندآب این شهرستان بازدید خواهد کرد.

آغاز عملیات احداث مجتمع آموزشی ۱۲ کلاسه در شهرستان نهبندان و بازدید از دو پروژه نهضت توسعه عدالت در فضا‌های آموزشی و پرورشی با مشارکت مردم در شهرستان درمیان نیز از دیگر برنامه‌های سفر وزیر آموزش و پرورش به خراسان جنوبی است.

منبع: خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی

برچسب ها: آموزش و پرورش ، سفر وزیر
خبرهای مرتبط
از احداث نیروگاه خورشیدی در ۳ مدرسه تا هوشمندسازی ۳۷ فضای آموزشی در بیرجند
وزیر آموزش و پرورش:
فاجعه میناب جنایتی هولناک و کم‌سابقه پس از جنگ جهانی دوم است
سهم ۱۱ میلیارد تومانی خراسان جنوبی از اعتبارات اقلام ورزشی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
وزیر آموزش و پرورش: موفقیت دانش‌آموزان مناطق کم‌برخوردار نشانه پیشرفت عدالت آموزشی است
آخرین اخبار
وزیر آموزش و پرورش: موفقیت دانش‌آموزان مناطق کم‌برخوردار نشانه پیشرفت عدالت آموزشی است
چند سال انتظار برای آسفالت؛ معابر فاز سوم نهضت ملی مسکن نهبندان همچنان خاکی
وزیر آموزش و پرورش: بیرجند صاحب «دارالفنون» می‌شود
ورود وزیر آموزش و پروش به خراسان جنوبی
کرغند؛ روستایی که مقصد بازگشت جوانان شده است
تقویت یکی از مسیر‌های راهبردی شرق کشور با اجرای ۶ پروژه راهداری در کریدور چابهار–مشهد
آسیب به درختان چندصدساله در جریان لایروبی قنات بلده