باشگاه خبرنگاران جوان - کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، صبح امروز، پنجشنبه ۱۶ مهرماه، وارد خراسان جنوبی شد و در بدو ورود مورد استقبال مسئولان استانی قرار گرفت.

کاظمی در جریان این سفر در نشست شورای آموزش و پرورش استان حضور می‌یابد و به شهرستان‌های مرزی نهبندان، سربیشه و درمیان نیز سفر می‌کند.

همچنین در این سفر، آیین آغاز عملیات اجرایی مجتمع آموزشی و پرورشی دارالفنون بیرجند برگزار خواهد شد.

وزیر آموزش و پرورش در ادامه سفر خود با حضور در شهرستان نهبندان، در نشست شورای آموزش و پرورش مناطق مرزی شرکت می‌کند و از اردوگاه قندآب این شهرستان بازدید خواهد کرد.

آغاز عملیات احداث مجتمع آموزشی ۱۲ کلاسه در شهرستان نهبندان و بازدید از دو پروژه نهضت توسعه عدالت در فضا‌های آموزشی و پرورشی با مشارکت مردم در شهرستان درمیان نیز از دیگر برنامه‌های سفر وزیر آموزش و پرورش به خراسان جنوبی است.

منبع: خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی