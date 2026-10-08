تیم های فوتبال استقلال و تراکتور در ادامه رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور امروز پنج شنبه ۱۶ مهر در تبریز ئبه مصاف هم می روند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه بازی‌های لیگ برتر فوتبال کشور پس از تعطیلات فیفا دی امروز در حساس‌ترین دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و تراکتور  از ساعت ۱۷ در تبریز به میدان می‌روند و این در حالی است که ۵ دیدار دیگر نیز در شهر‌های مختلف برگزار خواهد شد.

ترکیب احتمالی استقلال:

حبیب فرعباسی، رستم آشورماتوف، عارف آقاسی، سامان فلاح، صالح حردانی، حسین گودرزی، امیرمحمد رزاقی نیا، اسماعیل قلی زاده، علیرضا کوشکی، یاسر آسانی و سعید سخرخیزان


ترکیب احتمالی تراکتور:

علیرضا بیرانوند، شجاع خلیل‌زاده، محمد دانشگر، دانیال اسماعیلی‌فر، محمد نادری، سید مهدی حسینی، تیبور هلیلوویچ، هادی حبیبی‌نژاد، مسعود زائرکاظمینی، امیرحسین حسین‌زاده و شهریار مغانلو

برچسب ها: تیم فوتبال استقلال ، تیم فوتبال تراکتور
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