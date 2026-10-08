دادستان تهران اعلام کرد: چهار محموله کالای پزشکی حساس و مورد نیاز کشور شامل ۴۰ هزار و ۳۲۰ کیلوگرم، سِت سرم رسوب شده در گمرک شهید رجایی بندرعباس، با دستور قضایی این دادستانی ترخیص و وارد بازار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی صالحی اظهار کرد: این محموله‌ها در دی‌ماه سال گذشته از یکی از کشور‌ها به مقصد بندرعباس بارگیری شده بود و با توجه به استنکاف شرکت حامل از تحویل بار به مالک، بیش از ۱۵۰ روز در گمرک شهید رجایی بندر عباس معطل مانده بود.

وی با اشاره به اهتمام دادستانی تهران در تعیین تکلیف کالا‌های استراتژیک و مورد نیاز کشور تصریح کرد: شرکت‌های مالک و حامل این بار هر دو ایرانی هستند و با توجه به اینکه شرکت حامل با حدوث شرایط جنگی، در میانه راه درخواست مبالغ مازاد بر کرایه حمل، به میزان ۱۰ برابر کرده و از تحویل کالا خودداری کرده است؛ با شکایت شرکت مالک، پرونده‌ای در دادسرای ناحیه ۲۰ تهران (ویژه رسیدگی به امور بین الملل) تشکیل شد و حسب تحقیقات مقدماتی و ادله جمع آوری شده، تخلف شرکت حامل محرز و طی شرحی به گمرک اعلام شد با توجه به نیاز شبکه بهداشت و درمان کشور، بر اساس مدارک موجود و بدون نیاز به مانیفست و ترخیصیه، نسبت به انجام تشریفات گمرکی و ترخیص فوری بار اقدام کند.