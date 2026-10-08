فرمانده انتظامی شهرستان جویبار، از کشف سرقت طلاجات یک نوعروس و دستگیری سارق در عملیات ضربتی پلیس آگاهی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ عبدالله اکبری فرمانده انتظامی شهرستان جویبار گفت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع سرقت طلاجات از یک نوعروس در یکی از آرایشگاه‌های زنانه شهرستان، بلافاصله تیم‌های عملیاتی پلیس آگاهی به محل اعزام شدند.

او افزود: با حضور کارآگاهان پلیس آگاهی و انجام تحقیقات میدانی، بررسی تخصصی دوربین‌های مداربسته ورودی و خروجی آرایشگاه در دستور کار قرار گرفت. با هوشمندی پلیس، یکی از مراجعین که رفتار مشکوکی داشت، شناسایی و تحت بازجویی فنی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان جویبار گفت: متهم با هویت معلوم در ابتدا منکر بزه انتسابی بود، با مواجهه با مستندات غیرقابل انکار پلیس، لب به اعتراف گشود.

سرهنگ اکبری با اشاره به کشف اموال مسروقه شامل سه عدد انگشتر (به وزن ده گرم، از جمله حلقه ازدواج عروس)، افزود: با هماهنگی دادستان محترم شهرستان، طلاجات کشف شده بلافاصله به زوج جوان تحویل داده شد و متهم جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی گردید.

فرمانده انتظامی جویبار در پایان به شهروندان توصیه کرد: در اماکن عمومی و شلوغ، مراقبت بیشتری از اموال و زیورآلات خود داشته باشند و در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، مراتب را بلافاصله از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

منبع:پلیس مازندران