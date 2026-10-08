باشگاه خبرنگاران جوان _ سرهنگ جوزا، رئیس بازرسی فرماندهی انتظامی استان کرمان، ضمن تأکید بر اهمیت ارتقای سلامت اداری و انضباطی کارکنان، از اقدام شایسته و شرافتمندانه افسر گشت کلانتری شهرستان عنبرآباد تقدیر کرد.

وی در تشریح این خبر بیان داشت: افسر یادشده در حین گشت‌زنی هدفمند، موفق به شناسایی و توقیف یک دستگاه خودروی سوخت‌کش شد که در بازرسی از آن، تعداد ۱۲ کارت سوخت غیرمجاز کشف و ضبط شد.

رئیس بازرسی استان تصریح کرد: متهم پرونده به‌منظور فرار از قانون و تطمیع مأمور، پیشنهاد مبلغ ۱۰ میلیون تومان رشوه را مطرح کرد که با هوشیاری و عزت‌نفس مثال‌زدنیِ این افسر وظیفه‌شناس، این پیشنهاد قاطعانه رد و مراتب به‌صورت قانونی صورت‌جلسه شد.





