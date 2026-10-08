ساعتی پیش یک دستگاه خودروی پلیس در منطقه نصرت آباد زاهدان هدف حمله تروریستی قرار گرفت و یکی از کارکنان انتظامی به شهادت رسید.

 

باشگاه  خبرنگاران جوان  - پلیس سیستان و بلوچستان اعلام کرد:  ساعتی قبل، گشت یگان تکاوری نصرت‌آباد در محور مواصلاتی لخشک زاهدان، حین انجام مأموریت و تأمین امنیت مردم، مورد حمله تروریستی اشرار مسلح قرار گرفت.

در پی اقدام متقابل رزمندگان یگان تکاوری نصرت‌آباد، چند تن از تروریست‌ها مجروح و از صحنه متواری شدند. عوامل این حمله شناسایی شده و یگان‌های انتظامی در منطقه در حال انجام عملیات برای دستگیری عاملان این جنایت هستند.

 متأسفانه در جریان این حمله تروریستی، ستوان‌سوم وحید عنایت از کارکنان انتظامی به شهادت رسید.

برچسب ها: گروهک تروریستی ، فراجا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۲
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۲ ۱۶ مهر ۱۴۰۵
,روحش شاد،شجاع مردان آسمانی...لعنت خدا بر اشرار مسلح تروریست مزدور وهابی صهیونیستی
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۶ ۱۶ مهر ۱۴۰۵
روحش شاد و با شهدای کربلا محشور باد.خدا لعنتشون کنه و نسل این منافقین را منقرض کنه ان شاءالله. چه بسا خونهایی که در راه فتح قله ها ی انقلاب ریخته شود و این درخت تنومند انقلاب قوی تر و پربارت میشود. راه شهدا ادامه دارد و بزودی انتقام این خونهای با ناحق ریخته شده را خواهیم گرفت
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