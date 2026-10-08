باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - در گایکان گل فقط یک محصول کشاورزی نیست؛ سبک زندگی مردم یک روستاست. گایکان الیگودرز، روستایی که به «دهکده گل لرستان» شهرت یافته، امروز به یکی از نمونه‌های کم‌نظیر اشتغال روستایی تبدیل شده است؛ جایی که هر یک از ۲۵۰ خانوار ساکن، به نوعی با صنعت گل و گیاه پیوند خورده‌اند و در کنار تولید گسترده گل‌های زینتی، محصولات باغی متنوعی نیز روانه بازار می‌کنند.

گایکان؛ روستایی که عطر گل در آن جریان دارد

رئیس جهاد کشاورزی الیگودرز با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر روستای گایکان اظهار کرد: این روستا که به عنوان «دهکده گل لرستان» شناخته می‌شود، نمونه موفقی از رونق تولید و اشتغال در مناطق روستایی است و تمامی ۲۵۰ خانوار ساکن آن در صنعت گل و گیاه فعالیت دارند.

به گفته وی، در گایکان حدود ۲۰۰ نوع گل و گیاه پرورش داده می‌شود و توسعه این فعالیت به اندازه‌ای است که بسیاری از خانه‌های روستا به محل تولید و پرورش گل تبدیل شده‌اند؛ به‌گونه‌ای که می‌توان گفت هر خانه در گایکان یک گلخانه است.

این روستای گل‌پرور نه‌تنها توانسته زمینه اشتغال پایدار برای ساکنان خود ایجاد کند، بلکه با تکیه بر ظرفیت‌های کشاورزی و گلخانه‌ای، به یکی از جاذبه‌های گردشگری منطقه نیز تبدیل شده است.

وقتی ۲۵۰ خانوار روستا، تولیدکننده می‌شوند

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های گایکان، پیوند اقتصاد خانوارها با تولید است. صنعت گل و گیاه در این روستا به یک فعالیت فراگیر تبدیل شده و بخش قابل توجهی از مردم به‌صورت مستقیم در مراحل مختلف تولید، تکثیر و عرضه گل‌های زینتی فعالیت می‌کنند.

این ظرفیت باعث شده گایکان با معضل بیکاری و مهاجرت روستایی مواجه نباشد و ساکنان روستا برای یافتن شغل، ناچار به ترک زادگاه خود نباشند.

از تولید گل تا صادرات به عراق

رونق صنعت گل در گایکان تنها به بازارهای محلی و داخلی محدود نمانده و بخشی از تولیدات این روستا به بازارهای خارجی نیز راه پیدا کرده است.

صادرات گل و گیاه تولیدشده در گایکان به کشور عراق از جمله ظرفیت‌های اقتصادی این روستا به شمار می‌رود؛ ظرفیتی که می‌تواند با توسعه زیرساخت‌های تولید، بسته‌بندی، حمل‌ونقل و بازاریابی، زمینه حضور پررنگ‌تر تولیدکنندگان این منطقه در بازارهای خارجی را فراهم کند.

تولید سالانه ۲ تن بذر؛ ظرفیت دیگری از دل گلخانه‌های گایکان

در کنار تولید انواع گل و گیاه زینتی، تولید بذر نیز یکی دیگر از فعالیت‌های مهم مردم این روستاست.

بر اساس اعلام رئیس جهاد کشاورزی الیگودرز، تولیدکنندگان گایکان سالانه حدود ۲ تن بذر تولید می‌کنند؛ موضوعی که نشان‌دهنده توسعه دانش و تجربه بومی در زمینه تکثیر و پرورش گیاهان در این روستا است.

گایکان؛ مقصدی برای گردشگران

اما داستان گایکان فقط به تولید و اقتصاد ختم نمی‌شود. ترکیب گلخانه‌های متعدد، تنوع گیاهی، باغ‌های سرسبز و چشم‌اندازهای روستایی، این منطقه را به یکی از مقاصد گردشگری تبدیل کرده است.

بازدید از روستایی که در آن گل و گیاه بخش جدایی‌ناپذیر زندگی مردم شده، می‌تواند تجربه‌ای متفاوت برای گردشگران باشد؛ به‌ویژه در فصل‌هایی که گلخانه‌ها و باغ‌های گایکان در اوج طراوت و سرسبزی قرار دارند.

از گل‌های رنگارنگ تا باغ‌های پربار

در کنار گلخانه‌ها، باغ‌های گایکان نیز از ظرفیت قابل توجهی برخوردارند. انگور، هلو، شلیل، سیب و گردو از جمله محصولات باغی این روستا هستند که در کنار گل‌های زینتی، تنوع تولید کشاورزی منطقه را رقم زده‌اند.

به این ترتیب، گایکان را می‌توان روستایی دانست که در آن گلخانه، باغ، اشتغال و گردشگری در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند و الگویی از اقتصاد روستایی مبتنی بر تولید و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی شکل گرفته است.

گایکان؛ روایت موفق یک روستا از تولید و ماندگاری

آنچه گایکان را از بسیاری از روستاها متمایز می‌کند، تنها تعداد گلخانه‌ها یا تنوع گونه‌های گیاهی نیست؛ بلکه اشتغال گسترده خانوارها، جلوگیری از مهاجرت، تولید بذر، صادرات و تبدیل‌شدن به مقصد گردشگری مجموعه‌ای از ظرفیت‌ها را در کنار هم قرار داده است.

روستایی که روزگاری شاید تنها یک نقطه از نقشه الیگودرز بود، امروز با عنوان «دهکده گل لرستان» شناخته می‌شود؛ جایی که ۲۵۰ خانوار، زندگی خود را با گل گره زده‌اند و هر خانه می‌تواند بخشی از یک زنجیره تولید باشد.

گایکان نشان می‌دهد که اگر ظرفیت‌های بومی یک روستا به‌درستی شناسایی و تقویت شوند، می‌توان از دل همان ظرفیت‌ها اشتغال، درآمد، صادرات و حتی گردشگری ایجاد کرد؛ الگویی که می‌تواند برای دیگر روستاهای لرستان نیز الهام‌بخش باشد.