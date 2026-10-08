دو عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال به کمیته اخلاق احضار شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - پس از درگیری در برنامه تلویزیونی بین دو عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال، کمیته اخلاق علی خطیر و حجت کریمی را برای ادای برخی توضیحات به این کمیته فرا خوانده است.(منبع فارس)

در فوتبال ایران این روز‌ها مشکلات عدیده زیادی است که به نظر می‌رسد از رئیس فعلی و ارکان فدراسیون فوتبال برای حل این مسکلات کاری بر نمی‌آید و ضمن اتهامات فساد و تصمیم‌های غیر مسئولانه باید پرخاشگری هم در این فدراسیون از دستاورد‌های بزرگ دانست.

تصمیم گیرندگان فدراسیون فوتبال در یک برنامه تلویزیونی انواع اتهام‌ها را به یکدیگر زدند و در نهایت در کمیته اخلاق با روبوسی مشکلات حل خواهد شد و تاج کماکان رئیس مقتدر فوتبال ایران باقی می ماند.



