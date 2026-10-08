باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - اسرائیل روز ۸ اکتبر کنسولگری انگلیس در قدس اشغالی را تعطیل خواهد کرد، اما دیپلمات‌های انگلیسی و خانواده‌های آنان را اخراج نخواهد کرد. روزنامه تایمز گزارش داد.

بر اساس این گزارش، کنسولگری انگلیس جایگاه دیپلماتیک خود را از دست خواهد داد و نزدیک به ۳۰ دیپلمات شاغل در آن می‌توانند به فعالیت خود در سفارت انگلیس در تل‌آویو ادامه دهند.

پیش از این، لندن تهدید کرده بود در واکنش به اقدامات اسرائیل، ۳۰ دیپلمات اسرائیلی را از انگلیس اخراج خواهد کرد.

اد میلیبند، وزیر امور خارجه انگلیس، ۸ سپتامبر در سخنرانی خود در مجلس عوام این کشور اعلام کرد لندن واردات کالا از شهرک‌های یهودی‌نشین غیرقانونی در کرانه باختری را ممنوع خواهد کرد. این تحریم‌ها قرار است از سال آینده اجرایی شوند.

در واکنش به این اقدام، اسرائیل اعلام کرد کنسولگری انگلیس در قدس اشغالی را ظرف ۳۰ روز تعطیل خواهد کرد.

منبع: تاس