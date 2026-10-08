باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی - گاراژهای ضایعاتی در بافت‌های مسکونی شهر قم، طی سال‌های گذشته به یکی از چالش‌های جدی مدیریت شهری تبدیل شده‌اند؛ تجمع انبوه ضایعات، آلودگی بصری، انتشار بوهای نامطبوع، تردد خودروهای سنگین در معابر محلی و خطرات بهداشتی و ایمنی، سیمای برخی محله‌ها را تحت‌الشعاع قرار داده و آرامش ساکنان را مختل کرده است.

اصفهانیان مقدم،معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری قم درباره وضعیت گاراژهای ضایعاتی در قم با تاکید بر لزوم ساماندهی گاراژ‌های ضایعاتی غیرمجاز در حریم و محدوده شهری قم گفت:ساماندهی گاراژ‌های ضایعاتی و هدایت فعالیت آنها در چارچوب ضوابط قانونی، نقش مهمی در ارتقای سلامت محیط شهری، کاهش آسیب‌های اجتماعی و بهبود فرآیند جمع‌آوری و مدیریت پسماند در شهر قم خواهد داشت.

شناسایی و ساماندهی حدود ۲۰۰ گاراژ ضایعاتی قم

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری قم افزود: حدود ۲۰۰ گاراژ ضایعاتی در قم شناسایی شده که قرار است به شهرک‌های تخصصی منتقل و ساماندهی شوند.

وی ادامه داد: این مشاغل به دلیل آلودگی بصری، مزاحمت برای ساکنان، خطرات بهداشتی و ایمنی، مشکلات ترافیکی و کاهش ارزش ملک، باید به فضاهای پیش‌بینی‌شده منتقل شوند.

ساماندهی مشاغل مزاحم در دستور کار است

مهدی اصفهانیان‌مقدم گفت: ساماندهی مشاغل مزاحم یکی از سیاست‌های مهم حوزه معاونت خدمات شهری و محیط زیست است و تلاش می‌شود فعالیت‌هایی که موجب مزاحمت برای ساکنان بافت‌های مسکونی و شهروندان می‌شوند، به فضاهای پیش‌بینی‌شده منتقل شوند. گاراژهای ضایعاتی به دلیل آلودگی بصری و زیست‌محیطی، ایجاد مزاحمت صوتی و بوی نامطبوع، خطرات بهداشتی و ایمنی مانند تجمع حشرات و خطر آتش‌سوزی، مشکلات ترافیکی ناشی از تردد خودروهای سنگین و کاهش ارزش املاک مسکونی، از جمله مشاغلی هستند که ساماندهی آن‌ها ضروری است.

شهرک خودرویی و شهرک صنوف، مهم‌ترین مراکز ساماندهی مشاغل مزاحم

وی افزود: شهرک خودرویی و شهرک صنوف قم از مهم‌ترین مراکز ایجادشده در این حوزه هستند و انتقال صنوف مزاحم خودرویی و سایر مشاغل مرتبط در حال پیگیری است. هدف از ایجاد این شهرک‌ها، تجمیع صنوف پراکنده در بافت شهری و فراهم کردن فضایی مناسب برای فعالیت آن‌ها با رعایت الزامات زیست‌محیطی و ایمنی است.

ساماندهی مشاغل فلزی در شهرک صنوف

اصفهانیان‌مقدم ادامه داد: در شهرک صنوف، مشاغلی مانند درب و پنجره‌سازها، آهنگرها و صنوف مرتبط با فلزات رنگین ساماندهی خواهند شد. این مشاغل به دلیل سر و صدای زیاد و تولید آلاینده‌ها، در بافت مسکونی مشکلاتی ایجاد می‌کنند و انتقال آن‌ها به شهرک صنوف، ضمن کاهش مزاحمت برای ساکنان، امکان فعالیت منظم‌تر و اصولی‌تر را برای صاحبان این صنوف فراهم می‌کند.

انتقال صنوف خودرویی به شهرک خودرویی

وی همچنین از ساماندهی و انتقال صنوف وابسته به خودرو، از قبیل رنگ‌کار ماشین، صافکاری و نمایشگاه‌ها به شهرک خودرویی خبر داد. این اقدام به منظور کاهش تردد خودروهای سنگین در معابر شهری، کاهش آلودگی هوا و صوتی و ایجاد تمرکز برای ارائه خدمات خودرویی در مکانی مشخص انجام می‌شود.

شهرک ۴۴ هکتاری بازیافت قم میزبان مشاغل ضایعاتی است

اصفهانیان‌مقدم به شهرک ۴۴ هکتاری بازیافت اشاره کرد و گفت: بخشی از مشاغل مرتبط با ضایعات نیز در این مجموعه ساماندهی می‌شوند. این شهرک با ظرفیت مناسب، امکان تفکیک، بازیافت و پردازش اصولی ضایعات را فراهم می‌کند و از پراکندگی گاراژهای ضایعاتی در سطح شهر جلوگیری می‌نماید.

وی با تأکید بر ضرورت ساماندهی فعالیت مراکز ضایعاتی، از فعالان این حوزه خواست با مراجعه به سازمان مدیریت پسماند واقع در بلوار شهید بهشتی قم نسبت به پیگیری فرآیند قانونی اخذ مجوز اقدام کنند.

توجه به معیشت فعالان صنوف

وی تأکید کرد: سیاست مدیریت شهری در این زمینه بر همکاری با مردم، متولیان امر و اتحادیه‌ها استوار است تا ضمن ساماندهی مشاغل، معیشت فعالان این حوزه نیز مورد توجه قرار گیرد. در این مسیر، مشوق‌هایی نیز برای انتقال فعالان به شهرک‌های تخصصی در نظر گرفته شده تا فرآیند جابه‌جایی با کمترین مشکل انجام شود.