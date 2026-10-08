باشگاه خبرنگاران جوان-علیرضا کاظمی روز پنجشنبه در بدو ورود به خراسان جنوبی و در تشریح برنامه‌های سفر خود به این استان اظهار کرد: پروژه «دارالفنون» در قالب یک مجموعه آموزشی ۳۶ کلاسه و شامل ۲ مدرسه وارد مرحله اجرا خواهد شد.

وی افزود: این طرح طی حدود یک سال گذشته با همراهی استاندار، مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی و مجموعه همکاران این دستگاه طراحی، پیگیری و آماده اجرا شده است.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ می‌تواند شاهد اتفاقات مهمی در حوزه تعلیم و تربیت استان باشد، گفت: اجرای پروژه دارالفنون یکی از برنامه‌های مهم در سفر به خراسان جنوبی است و تلاش می‌کنیم با توسعه زیرساخت‌های آموزشی، ظرفیت‌های جدیدی برای دانش‌آموزان این استان فراهم شود.

کاظمی همچنین با اشاره به برنامه سفر خود به مناطق مختلف خراسان جنوبی، ادامه داد: در این سفر مسائل و نیاز‌های آموزشی مناطق مختلف استان از نزدیک بررسی خواهد شد تا برای رفع مشکلات و ارتقای سطح آموزشی و فرهنگی گام‌های موثرتری برداشته شود.

وی خراسان جنوبی را دارای ظرفیت‌های ارزشمند و استعداد‌های فراوان در حوزه‌های مختلف دانست و اظهار کرد: توجه به این ظرفیت‌ها و فراهم کردن زمینه رشد و شکوفایی استعداد‌های دانش‌آموزان از اولویت‌های نظام تعلیم و تربیت است.

وزیر آموزش و پرورش در ادامه با تبریک آغاز سال تحصیلی جدید، حضور بانشاط دانش‌آموزان در مدارس را از رویداد‌های امیدبخش روز‌های نخست مهرماه عنوان کرد و گفت: امیدواریم سال تحصیلی جدید با موفقیت‌ها و دستاورد‌های بیشتری برای دانش‌آموزان و فرهنگیان خراسان جنوبی همراه باشد.

کاظمی همچنین از تلاش مجموعه آموزش و پرورش خراسان جنوبی و مسئولان استان برای فراهم کردن زمینه اجرای پروژه دارالفنون و برنامه‌های آموزشی سال تحصیلی جدید قدردانی کرد.

وزیر آموزش و پرورش در سفر دو روزه به خراسان جنوبی ضمن شرکت در شورای آموزش و پرورش به شهرستان‌های سربیشه، نهبندان و درمیان نیز سفر می‌کند.