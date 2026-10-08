باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - یائیر لاپید، رهبر مخالفان اسرائیل، روز چهارشنبه گفت این رژیم در عرصه بین‌المللی بیش از پیش منزوی می‌شود و این روند را به «سال‌ها تلاش» حماس، قطر و ایران برای قطع ارتباط اسرائیل با جامعه جهانی نسبت داد.

لاپید که در یک کنفرانس بین‌المللی در دانشگاه رایخمن در تل‌آویو سخنرانی می‌کرد، گفت: «حماس، قطر و ایران همواره می‌خواستند ما را از جهان جدا کنند و اکنون جهان در حال جدا کردن خود از ماست.»

وی به صدور حکم‌های بازداشت در لاهه، بازرسی چمدان‌های اسرائیلی‌ها در فرودگاه‌های هلند، اختلافات بر سر فوتبال در ایرلند، تحریم مسابقات یوروویژن و خروج نمایندگان کشور‌ها از سالن هنگام سخنرانی بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، در مجمع عمومی سازمان ملل اشاره کرد.

لاپید گفت: «آن‌ها سال‌ها روی این موضوع کار کردند و اکنون این اتفاق در حال رخ دادن است. اینها اتفاقاتی نیستند که صرفاً برای ما رخ داده باشند؛ این برنامه آنها بود. این هدف آنها از ابتدا بود.»

لاپید که پیشتر نخست‌وزیر اسرائیل بوده است، بار‌ها از عملکرد کابینه نتانیاهو در مدیریت روابط بین‌المللی اسرائیل انتقاد کرده است.

نتانیاهو در سه پرونده مهم فساد با اتهام‌های رشوه، کلاهبرداری و سوءاستفاده از اعتماد روبه‌رو است. همزمان با رسیدگی‌های قضایی داخلی، دیوان کیفری بین‌المللی نیز در سال ۲۰۲۴ حکم بازداشت نتانیاهو را به اتهام ارتکاب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در نوار غزه صادر کرد.

سه سال پس از آغاز جنگ اسرائیل در نوار غزه، این رژیم همچنان آتش‌بسی را که از ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵ اجرایی شد، نقض می‌کند.

از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، بیش از ۷۴ هزار فلسطینی کشته و بیش از ۱۷۵ هزار نفر زخمی شده‌اند و حدود ۹۰ درصد زیرساخت‌های نوار غزه آسیب دیده یا تخریب شده است. از زمان برقراری آتش‌بس نیز دست‌کم یک هزار و ۴۶۷ نفر کشته و پنج هزار و ۱۶۱ نفر زخمی شده‌اند.

منبع: آناتولی