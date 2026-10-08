باشگاه خبرنگاران جوان-عباس پوریانی رئیس کل دادگستری مازندران روز پنجشنبه در گزارشی به خبرنگاران گفت: رسیدگی به پرونده اکبری در دادگاه کیفری یک استان مازندران انجام و پرونده برای بررسی فرجام‌خواهی به دیوان عالی کشور ارسال شد.

وی افزود: پرونده در شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفت و رأی صادره تأیید شد و فرجام‌خواهی متهمه نیز رد شده است؛ بنابراین پرونده برای اجرای حکم به دادگستری استان مازندران ارجاع خواهد شد.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به ضرورت طی مراحل قانونی پیش از اجرای حکم گفت: یکی از مراحل این فرآیند، انجام استیذان است و پس از طی این مرحله، امکان اجرای حکم فراهم خواهد شد.

پوریانی درباره جزئیات حکم صادرشده نیز گفت: این پرونده در ارتباط با ۱۱ فقره قتل ۱۱ مرد مسلمان که همسران متهمه بوده‌اند، رسیدگی شده و خانواده ۱۰ نفر از اولیای دم درخواست قصاص کرده‌اند و متهمه در نهایت به ۱۰ بار قصاص محکوم شده است.

وی همچنین از انجام یک مطالعه جرم‌شناختی درباره این پرونده خبر داد و اظهار کرد: در پرونده‌های مهم، قوه قضائیه تلاش می‌کند علاوه بر رسیدگی قضایی، ابعاد اجتماعی و جرم‌شناختی موضوع نیز مورد بررسی قرار گیرد تا عوامل شکل‌گیری جرم و راهکار‌های پیشگیرانه برای جلوگیری از وقوع موارد مشابه شناسایی شود.

رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: این مطالعه با همکاری اساتید برجسته دانشگاه‌ها و معاونت پیشگیری و امور اجتماعی قوه قضائیه انجام شده و پرونده شخصیت ویژه‌ای نیز برای متهمه تشکیل شده است. همچنین مصاحبه‌های متعددی از سوی اساتید حوزه جرم‌شناسی و روان‌شناسی انجام شده که نتایج این بررسی‌ها در یک نشست علمی و رسانه‌ای ارائه خواهد شد.

وی در پایان با اشاره به برخی یافته‌های این بررسی گفت: «شخصیت خطرناک ناشی از خشونت، فقر و بی‌توجهی نسبت به کهنسالان» از جمله کلیدواژه‌هایی است که در بررسی‌های انجام‌شده مورد توجه قرار گرفته است.

منبع:روابط عمومی دادگستری مازندران