کهمان؛ مقصدی تازه برای گردشگران با طعم گردوی هزارساله

باشگاه خبرنگاران جوان - عطا حسن‌پور با اشاره به اهمیت ثبت و معرفی رویدادهای بومی و محلی استان در تقویم گردشگری کشور اظهار کرد: یکی از وظایف اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان، شناسایی، معرفی و ثبت رویدادهایی است که می‌توانند در توسعه گردشگری و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و طبیعی مناطق مختلف استان نقش‌آفرین باشند.

وی افزود: جشنواره گردوی شهرستان سلسله و منطقه کهمان سال گذشته در تقویم رویدادهای گردشگری کشور به ثبت رسید و امسال شاهد برگزاری سومین دوره این جشنواره در این منطقه هستیم.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان ادامه داد: در جریان برگزاری این جشنواره، از لوح ثبت جشنواره گردو در تقویم گردشگری کشور رونمایی می‌شود که این موضوع می‌تواند به معرفی هرچه بیشتر منطقه کهمان و شهرستان سلسله در سطح ملی کمک کند.

حسن‌پور همچنین از ثبت کهن‌ترین درخت گردوی ایران در فهرست میراث طبیعی کشور خبر داد و گفت: این درخت که حدود هزار سال قدمت دارد، حدود دو هفته پیش در فهرست میراث طبیعی کشور به ثبت رسید و در این جشنواره نیز از لوح ثبت این اثر ارزشمند طبیعی رونمایی شد.

وی با تأکید بر نقش رویدادها در ایجاد مقصدهای جدید گردشگری تصریح کرد: هدف از برگزاری جشنواره‌هایی از این دست، صرفاً برگزاری یک برنامه فرهنگی یا معرفی یک محصول نیست؛ بلکه تلاش می‌کنیم با ثبت این رویدادها در تقویم گردشگری کشور، یک مقصد مشخص را در یک زمان مشخص به گردشگران معرفی کنیم.

مدیرکل میراث فرهنگی لرستان خاطرنشان کرد: گردشگران با مراجعه به تقویم رویدادهای گردشگری کشور می‌توانند از جشنواره‌ها و رویدادهایی که در نقاط مختلف کشور برگزار می‌شود مطلع شوند و با برنامه‌ریزی برای حضور در این رویدادها، در کنار آن از ظرفیت‌های تاریخی، طبیعی و فرهنگی منطقه نیز بازدید کنند.

حسن‌پور افزود: منطقه کهمان و شهرستان سلسله از ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه‌های طبیعی، فرهنگی و تاریخی برخوردارند و برگزاری جشنواره گردو فرصت مناسبی برای معرفی این ظرفیت‌ها و تقویت گردشگری منطقه است.

وی در پایان گفت: ثبت جشنواره گردو در تقویم گردشگری کشور و همچنین ثبت کهن‌ترین درخت گردوی ایران در فهرست میراث طبیعی کشور، دو اتفاق مهم برای معرفی ظرفیت‌های منطقه کهمان و شهرستان سلسله است و امیدواریم با تداوم این رویداد، شاهد رونق بیشتر گردشگری، معرفی محصولات بومی و تقویت اقتصاد محلی در این منطقه باشیم.

منبع:روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان لرستان