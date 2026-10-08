اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی وارد سیستان و بلوچستان شدند تا از نزدیک آخرین وضعیت امنیتی استان و ابعاد ناامنی‌های اخیر را بررسی کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان  - فداحسین مالکی، نماینده مردم زاهدان و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، به همراه جمعی از اعضای این کمیسیون وارد سیستان و بلوچستان شد تا از نزدیک آخرین وضعیت امنیتی استان و ابعاد ناامنی‌های اخیر را بررسی کنند.

این سفر با هدف بررسی میدانی تحولات امنیتی اخیر، ارزیابی اقدامات انجام‌شده از سوی دستگاه‌های مسئول و پیگیری مطالبات مردم در حوزه امنیت انجام شده است.

در جریان این سفر، اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ضمن دریافت گزارش‌های تخصصی از وضعیت موجود، آخرین تحولات امنیتی، انتظامی و مرزی استان و همچنین عوامل مؤثر بر شکل‌گیری حوادث اخیر را مورد بررسی قرار خواهند داد.

برچسب ها: مجلس شورای اسلامی ، امنیت ملی
خبرهای مرتبط
رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس:
طرح ساماندهی و کنترل اتباع بیگانه به صحن علنی مجلس می رود
فایل صوتی افشا شده فرماندهان سپاه پاسداران مسئله خاصی نبود
مقتدایی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح کرد؛
تشکیل جلسه فوق العاده کمیسیون امنیت ملی درباره قطعی‌های برق
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۰ ۱۶ مهر ۱۴۰۵
باید یک فکر اساسی در مورد این حملات اندیشیده شود سربازان بیگناه چرا به‌ شهادت میرسند؟
۰
۴
پاسخ دادن
شهریاری: وضعیت امنیتی سیستان و بلوچستان قابل قبول نیست
آخرین اخبار
شهریاری: وضعیت امنیتی سیستان و بلوچستان قابل قبول نیست
بازدید رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی از پایانه مرزی میرجاوه
حمله مسلحانه به مینی بوس حامل کارکنان نزاجا در محدوده نیکشهر 
ورود اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس به سیستان و بلوچستان جهت بررسی ناامنی‌های اخیر
شهادت مامور فراجا در جریان حمله تروریستی به گشت انتظامی