باشگاه خبرنگاران جوان - فداحسین مالکی، نماینده مردم زاهدان و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، به همراه جمعی از اعضای این کمیسیون وارد سیستان و بلوچستان شد تا از نزدیک آخرین وضعیت امنیتی استان و ابعاد ناامنی‌های اخیر را بررسی کنند.

این سفر با هدف بررسی میدانی تحولات امنیتی اخیر، ارزیابی اقدامات انجام‌شده از سوی دستگاه‌های مسئول و پیگیری مطالبات مردم در حوزه امنیت انجام شده است.

در جریان این سفر، اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ضمن دریافت گزارش‌های تخصصی از وضعیت موجود، آخرین تحولات امنیتی، انتظامی و مرزی استان و همچنین عوامل مؤثر بر شکل‌گیری حوادث اخیر را مورد بررسی قرار خواهند داد.