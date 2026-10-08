باشگاه خبرنگاران جوان- مهدی نظرزاده،مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم در جلسه انسجام‌بخشی صنعت آب و برق استان قم که با حضور سیف‌الله آقابیگی، مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو، در شرکت توزیع نیروی برق استان قم برگزار شد، با تشریح مهم‌ترین اقدامات آبفای قم در حوزه پدافند غیرعامل، افزایش تاب‌آوری و آمادگی در شرایط بحرانی، اظهار کرد: در حوزه تأمین آب، با اجرای پروژه انتقال آب از سرشاخه‌های دز، اتفاقات خوبی در بخش تأمین آب قم رقم خورده است، اما در حوزه فاضلاب با عقب‌ماندگی جدی مواجه هستیم.

وی افزود: جبران این عقب‌ماندگی با روند عادی به ده‌ها سال زمان نیاز دارد و لازم است با حمایت‌های ملی و استانی و اجرای اقدامات ویژه، این فاصله با سرعت بیشتری جبران شود.

نظرزاده با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای افزایش تاب‌آوری شبکه آبرسانی قم گفت: برای افزایش تاب‌آوری، در خطوط انتقال آب و شبکه داخل شهر نقاط مختلفی برای جابه‌جایی مسیر پیش‌بینی و ایجاد شده است تا در صورت بروز حادثه در یک خط، امکان انتقال آب از مسیر دیگر فراهم باشد.

وی ادامه داد: برای مسجد مقدس جمکران نیز که از مراکز مهم جمعیتی قم محسوب می‌شود، یک خط انتقال آب جدید از نقطه‌ای مستقل ایجاد شده تا در شرایط اضطراری امکان تأمین آب این مجموعه فراهم باشد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم همچنین از تقویت ذخایر و تجهیزات مورد نیاز در شرایط بحرانی خبر داد و گفت: انبارهای شرکت با تأمین لوله‌های مورد نیاز در سایزهای مختلف شارژ شده و تجهیزات و قطعات رزرو، پمپ‌ها و سایر اقلام ضروری نیز برای استفاده در شرایط اضطراری آماده شده است.

وی با اشاره به نوسازی و تقویت ناوگان و تجهیزات عملیاتی آبفا اظهار کرد: بخشی از ماشین‌آلات فرسوده شرکت بازسازی و تجهیزات جدید از جمله خودروهای بحران، مولدهای برق، بالابر و ماشین‌آلات سنگین تأمین شده است تا آمادگی شرکت برای مدیریت حوادث افزایش یابد.

نظرزاده با بیان اینکه بخش قابل توجهی از تأسیسات آب و فاضلاب به برق اضطراری مجهز شده‌اند، افزود: با توجه به وابستگی بخش عمده تأمین آب قم به منابع آب سطحی و ضرورت استمرار فعالیت چاه‌ها و تأسیسات، تأمین برق پایدار برای تأسیسات حیاتی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و در این زمینه هماهنگی‌هایی با صنعت برق انجام شده است.

وی از ایجاد ظرفیت‌های جدید برای استفاده از منابع آب خام در شرایط اضطراری نیز خبر داد و گفت: در ۳۳ نقطه از شهر، امکان استفاده از شبکه‌های آب خام برای پشتیبانی از تأسیسات در شرایط بحرانی پیش‌بینی و هماهنگی‌های لازم انجام شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم همچنین به توسعه منابع انرژی و تولید برق در تأسیسات آبفا اشاره کرد و گفت: در برخی تأسیسات شرکت از انرژی خورشیدی و برق‌آبی استفاده می‌شود و توسعه نیروگاه خورشیدی با ظرفیت جدید نیز در حال انجام است.

وی افزود: در یکی از تأسیسات، از فشار آب خط انتقال برای تولید برق استفاده شده و یک واحد برق‌آبی با ظرفیت ۸۰۰ کیلووات در مدار قرار گرفته است که برق تولیدی آن به شبکه تحویل می‌شود.

نظرزاده همچنین از راه‌اندازی مرکز پایش تصویری تأسیسات آبفا خبر داد و گفت: چهار تأسیسات اصلی شرکت به دوربین‌های جدید مجهز شده و یک مرکز پایش تصویری با ظرفیت حدود ۶۳۰ دوربین برای نظارت بر تأسیسات ایجاد شده است.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه امنیت سایبری نیز اظهار کرد: دسترسی‌های غیرضروری به شبکه‌های آبفا محدود شده و ارتباطات راه دور به شکل کنترل‌شده و از طریق بسترهای امن انجام می‌شود. همچنین تفکیک حوزه فناوری اطلاعات از فناوری عملیاتی و ایجاد سرورهای پشتیبان از دیگر اقدامات انجام‌شده برای افزایش امنیت و تاب‌آوری زیرساخت‌های شرکت است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تجربه مدیریت خدمات آب در مراسم تشییع رهبر شهید در قم گفت: برای تأمین آب مورد نیاز این مراسم، ۴۱ مخزن در مسیر مراسم مستقر و با توجه به افزایش جمعیت و تغییر مسیر مراسم، در مدت کوتاهی ظرفیت‌های جدیدی برای تأمین آب ایجاد شد.

وی افزود: در مسیر حدود ۶ کیلومتری مراسم، علاوه بر استفاده از شبکه موجود، ۶۰ نقطه برداشت آب ایجاد و حدود یک هزار و ۵۰۰ شیر برداشت برای پاسخگویی به نیاز جمعیت پیش‌بینی و آماده‌سازی شد.

نظرزاده با اشاره به خدمت‌رسانی به مواکب و زائران نیز گفت: برای تأمین آب مواکب، حدود ۱۷۰ سرویس تانکر آبرسانی انجام شد و یک هزار و ۲۰۰ متر شبکه آب نیز برای پشتیبانی از این مراکز اجرا و ۴۱ انشعاب جدید ایجاد شد.

وی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به ضرورت تقویت زیرساخت‌های مدیریت بحران در استان قم گفت: ایجاد کانکس فرماندهی بحران مجهز و تخصصی برای مدیریت شرایط اضطراری از نیازهای مهم استان است و می‌تواند هماهنگی دستگاه‌ها در زمان وقوع بحران را ارتقا دهد.

نظرزاده تأکید کرد: مجموعه آب و فاضلاب استان قم تلاش کرده است با استفاده از ظرفیت‌های موجود، ذخایر، تجهیزات و زیرساخت‌های خود را برای مواجهه با شرایط بحرانی تقویت کند و در کنار سایر دستگاه‌های استان، استمرار خدمات حیاتی آب را در شرایط عادی و اضطراری تضمین کند.

منبع:روابط عمومی شرکت آبفای استان قم