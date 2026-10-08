مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شوش، از آغاز کشت چغندرقند پاییزه در این شهرستان و اختصاص حدود هفت هزار هکتار به این محصول بر اساس الگوی کشت پیشنهادی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- بهرامیان مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شوش، گفت: با احتساب کشت آزاد، سطح زیرکشت چغندرقند در شوش به حدود سیزده هزار هکتار می‌رسد.

‌وی افزود: شهرستان شوش طی سال‌های اخیر با اختلاف، رتبه نخست تولید چغندرقند را در استان و کشور به خود اختصاص داده و با عملکرد نزدیک به ۷۰ تن در هکتار، حدود ۱۰ درصد سطح زیرکشت این محصول در کشور و نزدیک به ۶۰ درصد سطح زیرکشت آن در استان خوزستان را در اختیار دارد.

‌مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شوش تصریح کرد: در سال زراعی گذشته نزدیک به یک میلیون تن چغندرقند از مزارع روانه کارخانه‌ها شد که رکوردی قابل توجه محسوب می‌شود؛ چغندرقند پس از گندم، دومین محصول استراتژیک شهرستان در کشت‌های پاییزه و پس از گندم و ذرت، سومین محصول از نظر سطح در مجموع کشت‌ها به شمار می‌رود.

‌بهرامیان خاطرنشان کرد: این حجم تولید، ظرفیت قابل توجهی برای توسعه صنایع تبدیلی از جمله ایجاد کارخانه‌های تولید قند و شکر و همچنین ایجاد اشتغال در بخش کشاورزی منطقه فراهم کرده است.

‌وی تأکید کرد: با توجه به حجم بالای تولید، مدیریت فصل برداشت مستلزم هماهنگی و بسیج امکانات دستگاه‌های زیرمجموعه جهاد کشاورزی است تا فرآیند برداشت، حمل و تحویل محصول با کمترین مشکل انجام شود و ظرفیت کم‌نظیر شوش در تولید چغندرقند به ارزش افزوده و اشتغال بیشتر در منطقه منجر گردد.

منبع: جهادکشاورزی خوزستان