باشگاه خبرنگاران جوان - حامد دائمی در دوازدهمین جلسه کمیته تصویب طرح‌های هادی روستایی استان گیلان در سال جاری، با تبیین دیدگاه‌های بنیاد مسکن در حوزه توسعه روستایی، بر ضرورت تغییر رویکرد از توسعه صرف به توسعه متوازن تاکید و تصریح کرد: روستاها نباید تنها به عنوان کانون‌های سکونتگاهی دیده شوند، بلکه روستاها بازوهای اصلی تولید و امنیت غذایی کشور هستند.

وی صیانت از اراضی کشاورزی در طرح‌های هادی روستاهای گیلان را یک اولویت دانست و افزود: هرگونه بازنگری در طرح‌های هادی باید با نگاهی دقیق به حفاظت از اراضی با ارزش کشاورزی صورت گیرد.

مدیرکل بنیاد مسکن گیلان با اشاره به اهمیت استراتژیک کشاورزی در استان گیلان، تصریح کرد: اقتصاد استان به شدت به پایداری اراضی کشاورزی وابسته است و لذا تغییر کاربری این اراضی به سمت سکونتگاهی، نه تنها به اقتصاد استان آسیب جدی وارد می‌کند، بلکه توازن اکولوژیک و تولیدی منطقه را نیز مختل خواهد کرد.

دائمی با بیان اینکه صیانت از اراضی کشاورزی در فرآیند تدوین و بازنگری طرح‌های هادی، یک ضرورت غیرقابل انکار و وظیفه حاکمیتی ماست، خاطرنشان کرد: در جریان بررسی‌های فنی و کارشناسی مربوط به روستاهای مازوپشت و گیل چالان در شهرستان رضوانشهر، مقرر شد جهت جلوگیری از تغییر اراضی کشاورزی، بالغ بر ۱۷۴ هکتار از اراضی که در محدوده طرح‌های هادی قرار گرفته بودند، به طور کامل از محدوده طرح خارج شدند.

به گفته وی، این اقدام تضمین می‌کند که توسعه ساختمانی و زیرساختی با توسعه کشاورزی در تضاد نباشد و از روند تخریب اراضی با ارزش جلوگیری شود.

مدیرکل بنیاد مسکن گیلان تاکید کرد: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گیلان با بهره‌گیری از نظرات کارشناسان و با تکیه بر اصول علمی، همواره تلاش می‌کند تا میان نیازهای اساسی روستاییان برای داشتن مسکن مقاوم و زیرساخت‌های مدرن و ضرورت حفظ منابع تولیدی کشاورزی، تعادلی پایدار برقرار کند.

منبع: روابط عمومی