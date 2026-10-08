باشگاه خبرنگاران جوان - این مراسم با حضور محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، محمد اسلامی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و جمعی از معاونان و مدیران وزارت بهداشت برگزار شد.

محمدرضا عارف و محمدرضا ظفرقندی در جریان حضور در بیمارستان کودکان حکیم، از بخش‌های مختلف این بیمارستان بازدید کردند و از نزدیک در جریان روند ارائه خدمات درمانی به کودکان قرار گرفتند.

معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر بهداشت همچنین با حضور در بخش‌های بستری، از کودکان بیمار عیادت کردند و با کودکان و خانواده‌های آنان به گفت‌و‌گو پرداختند.

در این بازدید علی جعفریان، جانشین و مشاور عالی وزیر بهداشت، سیدرضا رئیس‌کرمی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، خسرو صادق‌نیت، مدیرکل حوزه وزارتی وزارت بهداشت و جمعی از معاونان و مدیران وزارت بهداشت نیز حضور داشتند.

رئیس دانشگاه علوم‌پزشکی تهران در آیین افتتاح نخستین مرکز دولتی تشخیص و درمان سرطان کودکان گفت: افتتاح این مرکز می‌تواند نقش موثری در کاهش پرداخت از جیب مردم داشته باشد.

رضا رئیس‌کرمی اظهار کرد: روز مهمی در پیش داریم؛ چرا که دو پروژه مهم داریم. یکی از این پروژه‌ها امروز به بهره‌برداری رسید اولین مرکز دانشگاهی تشخیص و درمان سرطان کودکان است و فرایند ساخت پروژه دیگر که آغاز عملیات اجرایی ساخت بیمارستان ۳۲۰ تختخوابی امیراعلم ۲ است از امروز آغاز می‌شود و انتظار می‌رود فرایند ساخت پروژه دوم به زودی کامل شود تا در خدمت مردم قرارگیرد.

وی ادامه داد: افتتاح مرکز جامع تشخیص و درمان سرطان کودکان، نقطه عطفی برای کشور محسوب می‌شود. پیش از افتتاح این مرکز، فقط بخش خصوصی در این حوزه فعالیت می‌کرد، اما نخستین مرکز دانشگاهی و دولتی در زمینه درمان سرطان کودکان فعالیت خود را آغاز می‌کند.

رئیس دانشگاه علوم‌پزشکی تهران خاطرنشان کرد: اگرچه این مرکز امروز افتتاح می‌شود، اما بخش‌هایی از آن مانند رادیوتراپی هنوز کامل نشده است، اما به زودی این پروژه کامل می‌شود و به صورت کامل در اختیار مردم قرار می‌گیرد. در ارتباط با این پروژه باید گفت که شاهد همکاری خوب خیرین و دولت برای راه‌اندازی بوده‌ایم.

رئیس‌کرمی گفت: هزینه رادیوتراپی در بخش‌های دولتی و خصوصی بسیار زیاد است. افتتاح و راه‌اندازی مرکز تشخیص و درمان سرطان کودکان می‌تواند نقش مهمی در کاهش پرداخت از جیب مردم داشته باشد.

منبع: وزارت بهداشت