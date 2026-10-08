معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: باید با تکیه بر ظرفیت‌های فنی و مهندسی، ادوات و ماشین‌آلاتی طراحی و ساخته شود که امکان کاشت و انجام عملیات زراعی در اراضی تحت کشاورزی حفاظتی را فراهم کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش  - بابایی، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی لرستان، با اشاره به اهمیت حفاظت از منابع خاک در استان اظهار کرد: لرستان با توجه به شرایط اقلیمی، توپوگرافی و گستردگی اراضی کشاورزی، با مسئله فرسایش خاک مواجه است و به همین دلیل حرکت به سمت روش‌های نوین و حفاظتی در تولید محصولات کشاورزی باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

وی با تأکید بر ضرورت ایجاد و توسعه کشاورزی حفاظتی در اراضی آبی افزود: یکی از موضوعات مهم در این زمینه، فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای اجرای عملیات کشاورزی حفاظتی است؛ چراکه تحقق این هدف تنها با توصیه‌های فنی امکان‌پذیر نیست و باید تجهیزات و ادوات مورد نیاز آن نیز در اختیار کشاورزان قرار گیرد.

بابایی ادامه داد: باید بتوانیم با استفاده از ظرفیت‌های بخش صنعت، دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و سازندگان داخلی، ادواتی متناسب با شرایط اراضی حفاظتی طراحی و تولید کنیم تا عملیات کاشت بدون برهم زدن ساختار خاک و با حداقل آسیب به بقایای گیاهی و پوشش سطح خاک انجام شود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به وسعت اراضی کشاورزی استان تصریح کرد: در مجموع ۶۲۱ هزار هکتار از اراضی لرستان زیر کشت محصولات کشاورزی قرار دارد که از این میزان، ۱۳۸ هزار هکتار اراضی آبی و ۴۸۳ هزار هکتار اراضی دیم است.

وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از اراضی استان را اراضی دیم تشکیل می‌دهد، خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی توجه به روش‌هایی که موجب حفظ رطوبت خاک، کاهش روان‌آب و جلوگیری از جابه‌جایی و فرسایش خاک می‌شوند، اهمیت ویژه‌ای دارد.

بابایی تأکید کرد: کشاورزی حفاظتی باید به‌عنوان یک رویکرد بلندمدت برای حفظ منابع پایه تولید مورد توجه قرار گیرد و در این مسیر، توسعه ماشین‌آلات و ادوات متناسب با این نوع کشاورزی یکی از الزامات اساسی است.

وی گفت: هدف این است که با حرکت به سمت کشاورزی حفاظتی، ضمن حفظ حاصلخیزی و ساختار خاک، زمینه برای تداوم تولید، کاهش خسارت‌های ناشی از فرسایش و استفاده بهینه از منابع آب و خاک فراهم شود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی لرستان در پایان بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی، مراکز علمی و سازندگان ماشین‌آلات کشاورزی برای توسعه تجهیزات مورد نیاز کشاورزی حفاظتی تأکید کرد.

 

 

برچسب ها: فرسایش ، لرستان
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