بلاتکلیفی متقاضیان مسکن فرهنگیان زاهدان در تحویل و افزایش آورده

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از بلاتکلیفی اعضای پروژه مسکن فرهنگیان در تحویل و افزایش آورده مسکن در شهرستان زاهدان استان سیستان و بلوچستان ابراز نگرانی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - طولانی شدن موعد تحویل و افزایش آورده پروژه مسکن فرهنگیان، در شهرستان زاهدان استان سیستان و بلوچستان متقاضیان را بی‌رمق کرده و برای آنها مشکلاتی را به وجود آورده است. این طرح که از سال ۱۳۹۹ آغاز و قرارداد اولیه در ۱۴۰۱ منعقد شد؛ اما با گذشت سال‌ها، اعضا همچنان با تأخیر، افزایش هزینه‌ها و ابهام در روند اجرا مواجه شدند.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

پروژه مسکن فرهنگیان ناحیه یک شهرستان زاهدان استان سیستان و بلوچستان با ۴۴۹ عضو از سال ۱۳۹۹ آغاز و قرارداد اولیه در ۱۴۰۱ منعقد شد؛ اما با گذشت سال‌ها، اعضا همچنان با تأخیر، افزایش هزینه‌ها و ابهام در روند اجرا مواجه‌اند.
 در ابتدای پروژه، قرار بود هر عضو ۳۵۰ میلیون تومان آورده و ۵۵۰ میلیون تومان تسهیلات داشته باشد؛ اما این برنامه محقق نشد و پرداختی اعضا افزایش یافت. در فاز نخست، ۶۰ عضو هرکدام یک میلیارد تومان و در فاز دوم، ۱۸۰ عضو هرکدام ۷۵۰ میلیون تومان پرداخت کردند. پس از تخصیص فاز نخست نیز موضوع ۸۰۰ میلیون تومان آورده دیگر مطرح شد. با وجود این حجم پرداختی، چرا پروژه همچنان با مشکلات جدی مواجه است و منابع دقیقاً کجا هزینه شده‌اند؟ در بخش آب، برق و گاز نیز مشکل وجود دارد و اعلام شده تأمین برخی زیرساخت‌ها بر عهده اعضاست؛ حتی برای بلوک‌های نیازمند ترانس برق، هزینه جداگانه مطرح شده است. همچنین طبق گفته اعضا، ابتدا استفاده از آجر سفال برای نما مطرح بود، اما در اجرا سیمان سفید استفاده شده است. درباره مصالح قدیمی با قیمت روز و کیفیت درجه‌سه برخی مصالح نیز ادعا‌هایی مطرح شده که نیازمند بررسی و ارائه اسناد و فاکتور‌های رسمی است. درخصوص مجوز پروژه نیز اختلاف وجود دارد؛ در حالی که صدور مجوز در ۱۴۰۱ عنوان شده، طبق پیگیری اعضا ادعا می‌شود مجوز در ۱۴۰۴ صادر شده و این موضوع باید با سند رسمی روشن شود. با توجه به تأخیر و افزایش هزینه‌ها، اعضا خواهان بررسی خسارت‌های ناشی از تأخیر نیز هستند. با توجه به افزایش چشمگیر هزینه‌های ساخت‌وساز و فشار مالی واردشده بر اعضا، انتظار می‌رود مسئولان ذی‌ربط با حمایت‌های مالی و تأمین بخشی از هزینه‌های زیرساختی و اجرایی، در کاهش بار مالی اعضا و تسریع در تکمیل پروژه مسکن فرهنگیان ناحیه یک زاهدان مساعدت کنند. در پایان، از وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، وزیر راه و شهرسازی و استاندار سیستان و بلوچستان درخواست پیگیری این پروژه و رسیدگی به مطالبات اعضای مسکن فرهنگیان ناحیه یک زاهدان را داریم.

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برچسب ها: آورده مسکن ، افزایش آورده ، سوژه خبری
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ابراهیم رهدار
۱۹:۴۷ ۱۶ مهر ۱۴۰۵
آوارگی و بیچارگی اعضای تعاونی مسکن فرهنگیان از عدم مدیریت و بی برنامگی و سو استفاده هئیت مدیره و مدیرعامل در خصوص ساخت و ساز پروژه مسکن فرهنگیان که در کل کشور بی سابقه بوده است
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۵ ۱۶ مهر ۱۴۰۵
قرارداد اولیه ۳۵۰ میلیون ولی با واریزی ۷۵۰ م وبیشتر هنوز بلا تکليف وهیج کسی هم چه از اداره تعاون واداره مسکن وشهرسازی پاسخگو نیستند
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۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناهیدلکزایی
۱۳:۳۴ ۱۶ مهر ۱۴۰۵
گلایه مند ی مسکن فرهنگیان زاهدان
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