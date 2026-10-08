باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم بدرقه کاروان تیم پاراتکواندوی ایران جهت حضور در بازی‌های پاراآسیایی ناگویا برگزار شد.



تیم پسران متشکل از طا‌ها حسن پور، سعید صادقیان پور، مهدی پوررهنما، حامد حق شناس، علیرضا بخت، امیرمحمد حقیقت‌شناس به سرمربیگری مهدی احمدی و مربیگری علی کریمی در این مسابقه حاضر خواهند شد.



همچنین تیم دختران را آیلار جامی، رزا ابراهیمی، مریم عبدالله پور، زهرا رحیمی، رومینا چمسورکی، مرضیه نصراللهی، پریماه تورانی تشکیل می‌دهند. هدایت این تیم بر عهده عاطفه کشاورز است و شقایق خانجانی (مربی) و زهرا بالایی (بدنساز) او را همراهی می‌کنند.



گفتنی است رقابت‌های تکواندوی بازی‌های پارا آسیایی ناگویا از روز دوشنبه ۲۷ مهر آغاز می‌شود تا چهارشنبه ۲۹ مهر ادامه دارد.